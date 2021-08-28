新华社北京8月28日电 题：美方炮制的溯源报告就是一场彻头彻尾的闹剧

新华社记者乔继红

经过90多天的所谓调查之后，美国情报机构当地时间27日发布了新冠病毒溯源报告的摘要，没有就新冠病毒起源拿出有说服力的新证据，诬蔑中方阻挠国际调查、拒绝共享信息。这份将矛头指向中国的报告违背科学，完全是政治操弄。这场彻头彻尾的闹剧注定沦为笑柄。

让情报机构搞溯源报告，充满反科学的荒诞。病毒溯源研究是复杂的科学难题，本应由科学团队以科学的方法、严谨的态度，一步步开展，才可能揭开真相。美国耶鲁大学公共卫生学院院长斯滕·弗蒙德说，美国情报界在公共卫生和病毒学方面没有实质性科学能力，“是最不可能在这件事（病毒溯源）上为我们提供任何线索或警示的部门”。美国政府让声名狼藉、擅长“撒谎、欺骗、偷窃”的美国情报机构完成这样的报告，谁信呢？

一段时间来，美国政客执意将病毒溯源政治化，妄图将抗疫不力的责任甩锅给中国。世界卫生组织此前发布的中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，已得出国际社会和科学界公认的结论和建议。美方对此不仅拒不承认，总统拜登还下令情报部门“加大力度”调查病毒源头，并设定90天的期限。显然，对美方来说，溯源过程是否科学不重要，事实是否准确不重要，制造“想要的证据”才重要，炮制“想要的结论”才重要。

美方大搞政治溯源的行径，只会使其在全球失去更多人心。巴基斯坦伊斯兰堡和平与外交研究所所长穆罕默德·阿西夫·努尔说，美国在疫情问题上对中国的诽谤十分可鄙。亚美尼亚政治经济战略研究中心主任本雅明·波戈相说，无凭无据指责中国传播病毒完全符合美国遏制中国的战略，但美国狭隘的地缘政治图谋只会妨害全球抗疫合作。

任何罔顾事实、抹黑中国的险恶图谋注定不会得逞。美方导演的溯源荒诞剧，只会让世人更加看清其丑恶嘴脸。

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