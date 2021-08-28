新华社北京8月27日电 美国一些共和党人26日抨击总统约瑟夫·拜登对当天发生在阿富汗首都喀布尔机场外的爆炸袭击负有责任，称拜登政府“放弃”阿富汗巴格拉姆空军基地令美方失去一处可以撤离阿富汗的机场。

喀布尔国际机场外26日发生两起自杀式爆炸袭击，导致大量阿富汗平民死伤，美军13名士兵死亡、18名士兵受伤。极端组织“伊斯兰国”“认领”这次袭击。

面对质疑，拜登当天在白宫记者会上称，巴格拉姆空军基地对撤离阿富汗“用处不大”。

一些共和党籍国会议员说，美国如果没有放弃巴格拉姆空军基地，本可以在这一基地组织撤离，那样一来，爆炸袭击或许不会发生。

巴格拉姆空军基地距喀布尔大约40公里，先前是美军驻阿富汗最大基地。美国及其盟国5月1日开始从阿富汗撤军，美军7月1日仓促撤出巴格拉姆空军基地。阿富汗政府军当时说，美军撤出这一基地前没有通知他们，更没有交接。

塔利班8月15日夺取巴格拉姆空军基地，占领喀布尔。美国及其盟国组织各自公民从喀布尔机场撤离。大量曾为美军服务的阿富汗人涌至喀布尔机场，希望美方带他们离开，机场内外陷入混乱。

一些共和党籍国会议员称，如果在巴格拉姆空军基地组织撤人，即使遭到类似袭击，基地四周结实的安全防线至少可以让美国人伤亡少一些。多名共和党议员呼吁拜登政府重新在巴格拉姆空军基地部署军队。

参议员林赛·格雷厄姆在社交媒体推特上说：“这次崩溃的最大错误是放弃巴格拉姆。”

“我已连续多日呼吁重开巴格拉姆空军基地，因为喀布尔机场太难守卫，又是唯一撤人出口，”他说，“我敦促拜登政府在巴格拉姆重新部署，以作为喀布尔机场之外另一选项，从而不至于抛下我们的同胞和数以千计阿富汗盟友”。

众议员迈克尔·华尔兹接受媒体采访时说，喀布尔机场“没法守卫”，拜登政府对26日伤亡惨重的袭击“无可辩解”。他呼吁美军重回巴格拉姆空军基地。

参议员玛莎·布莱克本称，拜登“否定美军高层的建议，放弃巴格拉姆空军基地”，“美国军人今天（26日）的丧生是拜登无能领导和失败撤军的直接后果”。

拜登在26日白宫记者会上回答“是否曾拒绝守住或重夺巴格拉姆空军基地”的提问时说，就如何组织撤离，他听取所有在阿主要军事指挥官及国防部的意见，“他们的结论是：巴格拉姆没多大用处，重点放在喀布尔明智得多。我采纳了这一建议”。

美国政府定于8月31日前完成撤离阿富汗的行动。美方近日称正与塔利班就多项议题对话，没有提到双方讨论巴格拉姆空军基地。（吴宝澍）

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