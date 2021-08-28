新华社莫斯科8月27日电 通讯：“国际军事比赛-2021”中的中国力量

新华社记者刘艺

24日，俄罗斯新西伯利亚高等军事指挥学校里，毒辣的太阳把人眼晃成一条缝。“国际军事比赛-2021”“侦察尖兵”侦察班组比赛第一阶段侦察兵敌后渗透正在这里展开。

战术背景下，来自14个国家和地区的参赛队相继完成乘直升机深入敌后机降等课目。各队成绩旗鼓相当，接下来的15公里急行军成为决胜关键。

“这可不是简单跑跑步。”中国参赛队领队张湘说。我方10名参赛队员，负重20余公斤穿丛林、过沼泽、蹚水塘。接近终点时，他们浑身湿透，好几名队员的腿开始抽筋。按照规则，10名队员全部冲过终点线才算完赛。

何雨是年纪最小的队员，出生于1999年。眼见班组驾驶员抽筋抽得厉害，何雨上去把他的装备卸下来扛到自己身上。40多公斤的负重压在身上，他凭借毅力拼全力向前冲。

赛后，何雨听到战友描述自己的勇猛表现时说，“就争一口气，让世界看到咱中国军人有力量”。

“国际军事比赛-2021”本月23日开幕以来，赛场上处处涌动着中国力量。

在白俄罗斯布列斯特靶场，“北极星”特种分队比赛24日进入狙击手专业比赛阶段。9支参赛队18名狙击手同时瞄准靶心。

中国参赛队教练员曹挺一边紧盯场上局势，一边盘算：首轮比赛我方落后白俄罗斯队1环，暂列第二；第二轮比赛，白俄罗斯队打出337环，我参赛队至少打出338环才有胜算。

场边，白俄罗斯队已经开始庆祝。场上，雨越下越大，空气湿度不断增加意味着空气阻力随之加大——射击难度更大了。

“嘀！”射击计时器发出信号，最后出场的中国参赛队队员童楚雄、曹雷刚迅速抵达射击地线。调整射击姿势、瞄准镜密位测距、标尺装定、瞄准点选择、修正风偏……一串动作行云流水，两个人盯住前方胸环靶，屏住呼吸。

“砰砰砰……”一声声清脆枪响划破雨幕。338环！

曹挺激动得直砸拳头：“按照比赛规则，如总成绩相同则第二轮成绩优异者获胜。”

中国力量不仅在“硬比拼” 中显现，也从“软竞争”里流露。

“创作竞演”文艺节目比赛是今年新增比赛项目，设有器乐、声乐、舞蹈、展览等多项内容。精彩的各国军人文艺表演在莫斯科伏龙芝剧院交相辉映。

26日，中国参赛女队员黄艾艾走上舞台。她一袭绿色长裙，头戴护士帽。在独舞《生命之花》中，黄艾艾的角色是一名中国人民解放军医护人员。音乐响起，白色花朵纷纷飘落，代表逝去的生命。试图挽留花朵，却连花瓣都触摸不到，她悲愤地旋转。动作戛然而止，她没有沉沦，对生命的不舍转化为坚韧的战斗。终于，她的手臂缓缓抬起，掌心绽开一朵红色的花，那是新生的希望。全场掌声雷动……

“我看到有观众流下了眼泪，”黄艾艾说，“我觉得我做到了，尽自己所能，让世界读懂中国。”（参与采写：王东刚、朱亚捷、钟俊杰）

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