新华社北京8月27日电 综合新华社驻外记者报道：阿富汗首都喀布尔机场外26日发生的袭击事件目前已造成包括阿富汗平民和美军士兵等在内的约100人死亡。国际社会对此予以强烈谴责。美国总统拜登表示将打击发动袭击的“伊斯兰国”阿富汗分支，同时将继续按计划从阿撤军。

联合国安理会27日发表声明，强烈谴责此次袭击事件。声明说，安理会成员最强烈地谴责所有恐怖主义和对平民的蓄意袭击。有关各方在任何情况下都必须尊重其根据国际人道主义法所承担的义务，包括与保护平民有关的义务。安理会成员重申，一切形式的恐怖主义是对国际和平与安全的最严重威胁之一。故意以平民和协助疏散平民的人员为目标的袭击尤其可恶，必须加以谴责。

联合国秘书长古特雷斯26日对媒体记者表示，强烈谴责在喀布尔发生的令人震惊的恐怖袭击事件，向所有遇难者家属表示深切慰问。秘书长发言人迪雅里克在当天召开的记者会上说：“这一事件凸显阿富汗局势动荡不安现实，同时也增强了我们支持阿人民、继续向阿各地提供紧急援助的决心。”

法国总统府爱丽舍宫26日发表声明说，法国总统马克龙“强烈谴责在喀布尔机场附近发生的恐怖袭击”。正在爱尔兰访问的马克龙在都柏林表示，美国决定不延长从阿撤离的最后期限，实际上将导致局势失控，这使得其他国家无法继续安全开展撤离工作。他还表示，这次袭击事件表明阿紧张局势正在升级。

意大利总理德拉吉26日表示，这一袭击是卑鄙和可怕的攻击。西班牙首相桑切斯说，“国际社会将与阿富汗人民站在一起”。

土耳其外交部26日发表声明，强烈谴责这一令人发指的袭击，并向遇难者家属表示慰问，祝愿伤者早日康复。卡塔尔外交部也对发生在喀布尔机场附近的炸弹袭击事件表示谴责。

阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德26日表示，塔利班强烈谴责在喀布尔机场发生的针对平民的袭击。他还说，塔利班会密切关注安全形势并保护民众安全，全力阻止邪恶势力。

“伊斯兰国”26日发表声明，宣称在喀布尔机场外实施了自杀式炸弹袭击。同日，美国总统拜登宣布，美方认为“伊斯兰国”阿富汗分支实施了这次袭击，他已命令军方制订计划打击该组织等。目前美方确认这次袭击已造成美军13人死亡、18人受伤。白宫新闻秘书普萨基26日说，美军8月31日前从阿富汗撤出的计划没有改变。

美国媒体报道说，此次袭击是2011年以来美军在阿富汗遭到最为严重的袭击事件。美国《政治报》说，此次袭击让本已冒险的撤离行动变得更“黑暗”。《纽约时报》指出，美国和盟友用20年时间试图挫败阿富汗境内的恐怖分子，但26日的袭击表明恐怖分子仍然是一个威胁。美国分析人士还认为，这次袭击加剧了美后续撤离行动的难度和危险。（参与记者：史先涛、法里德·贝赫巴德、刘品然、兴越、邓仙来、张琪、唐霁、王建刚）

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