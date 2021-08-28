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美以领导人讨论伊核问题和安全关系

2021年08月28日09:13 | 来源：新华网
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新华社华盛顿8月27日电（记者刘品然）美国总统拜登27日与到访的以色列总理贝内特举行会晤，讨论伊朗核问题和两国安全关系等议题。

拜登和贝内特当天在白宫举行一对一会晤，随后参加两国代表团的扩大会议，其间双方在白宫椭圆形办公室与媒体见面。

拜登表示，他将与贝内特讨论美方对以色列的安全承诺、伊朗核问题、巴以关系以及支持以色列深化与阿拉伯和伊斯兰国家关系等。

拜登称，美以承诺确保伊朗不会发展核武器，美方正优先通过外交方式解决伊核问题，如果外交途径失败，美方准备转向“其他选项”。

贝内特在讲话中称，以美已制定一项“全面战略”，目标是停止伊朗的“地区侵略”并永久阻止伊朗获得核武器，双方会继续就此展开讨论。

贝内特25日已分别会晤美国国务卿布林肯、国防部长奥斯汀。拜登原计划26日会晤贝内特，但由于阿富汗首都喀布尔发生自杀式炸弹袭击造成美军13人死亡、18人受伤，会晤被推迟至27日。

这是贝内特今年6月就任以色列总理后的首次正式出访。分析人士认为，由于以色列前总理内塔尼亚胡主政期间与美国民主党关系紧张，贝内特此访的目的之一是修补以方与民主党的关系。

伊朗核问题全面协议相关方会谈今年4月6日开始在奥地利首都维也纳举行，讨论美国和伊朗恢复履约问题，迄今已举行六轮会谈。以色列反对伊核问题全面协议，称伊朗企图发展核武器。伊朗坚称其核相关活动是出于和平目的，伊朗拥有和平利用核能的权利。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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