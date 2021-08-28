阿富汗首都喀布尔国际机场外26日发生两起爆炸袭击，致使大量阿富汗平民和13名美军士兵死亡，是10年来驻阿美军伤亡最惨重事件。

美国前总统唐纳德·特朗普和美国国会多名共和党籍议员炮轰民主党籍总统约瑟夫·拜登的对阿富汗政策，有人要求他辞职，或提议对他发起弹劾程序。

【共和党发难】

纽约州联邦众议员爱丽丝·斯蒂芬尼克在社交媒体推特留言：“这一可怕的国家安全和人道主义灾难是拜登无能领导的后果。他不适合当（武装部队）总司令。”

密苏里州联邦参议员乔希·霍利说：“拜登负有责任。毫无疑问，他既没有能力领导这个国家，也没有这方面意志。他必须辞职。”

田纳西州联邦参议员玛莎·布莱克本在推文中说，拜登及其国家安全团队“应该辞职或者受到弹劾，最终去职”。

特朗普26日称，喀布尔机场附近的自杀式爆炸袭击是“本可以避免的悲剧”。

最近一段时间，特朗普就阿富汗局势屡次批评拜登政府，拜登则把美方从阿富汗紧张撤人归咎于特朗普，称后者在任时与塔利班商定撤军协议，他只是遵循既定承诺，还把特朗普所定撤军期限推后了几个月。

【民主党承压】

尽管国内一些政界人士呼吁推迟撤军，拜登政府连日来坚持以8月31日为最后期限推进从阿富汗撤离行动。美国有线电视新闻网报道，一些维护拜登撤军政策的人曾经宣称，至少从8月14日撤离行动开始至那时，没有美军士兵伤亡。而现在，这一说辞不攻自破。

据路透社报道，26日在喀布尔机场附近发生的爆炸是2020年2月以来美军在阿富汗首次伤亡事件，也是10年来美军在阿富汗遭遇的“最致命事件”。

众议院少数党领袖、共和党人凯文·麦卡锡要求众议院议长、民主党人南希·佩洛西召集休假中的众议员开会，讨论阿富汗局势，“佩洛西必须让众议员在8月31日前回来，这样我们才可以让拜登政府详细全面地通报”阿富汗局势。

佩洛西办公室副主任德鲁·哈米尔说，麦卡锡的要求是“无稽之谈”，拜登政府经常向国会议员汇报阿富汗局势进展。

佩洛西本人显然没有采纳麦卡锡等共和党人的意见，但她说，众议院会持续听取有关阿富汗局势进展的报告。

白宫发言人珍·普萨基称，现在“不是玩政治的时候”。

【支持率走低】

法新社报道，喀布尔机场附近爆炸事件对拜登政府无疑是沉重打击，个别共和党人要求拜登辞职的呼声或许不会得到积极响应，但近期民调显示，拜登所获支持率因其对阿富汗政策不断走低，值得拜登政府担忧。

路透社与益普索集团本月17日发布的联合民调结果显示，拜登的支持率下滑7个百分点至46%，是他1月上台以来最低。路透社解读，从长期看，拜登民意支持率下跌或许是暂时性波动，判断塔利班重新掌控阿富汗对拜登执政的负面影响为时尚早。但不可否认的是，这一民调反映出美国国内对拜登政府对阿富汗政策普遍不满。

《今日美国报》和萨福克大学本周发布一份联合民调结果，显示拜登的支持率为41%，不支持率为55%。

美国乔治敦大学教授马克·罗姆说，他不清楚拜登政府对阿富汗政策是否会对拜登本人构成“永久性伤害”，但“共和党人将竭尽全力”使伤害实现。

美国纽约大学历史学者蒂莫西·纳夫塔利说，拜登本人对民意走向非常敏感，知道许多美国人支持减少美军参与海外战事，因而指望喀布尔的短暂混乱最终可以被美国民众所理解。（杜鹃）（新华社专特稿）

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