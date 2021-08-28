知情人士披露，美国担心墨西哥边境地区数以千计移民突然冲击美墨边界，已敦促墨方清除北部边境城市多个收容移民的临时营地。

路透社26日援引多名知情官员的话报道，数周来，美国政府一直要求墨西哥清除边境城市移民临时营地。美方的理由是，营地人多，一旦冲击美墨边界，将对美国构成安全风险。

美国和墨西哥方面未回应这一报道。

美墨边界绵延近3200公里。随着从墨西哥非法越境入美的移民增多，美国总统约瑟夫·拜登领导的民主党政府施压墨西哥，要求墨方出手遏制移民涌入，以缓解美方边境压力。

美联社报道，墨西哥北部边境早已人满为患，多个移民营地涌现，两座规模最大的营地分别位于北部城市雷诺萨和蒂华纳。政府官员说，雷诺萨营地至少收容2500名移民，卫生状况差，吸引犯罪团伙前来招人入伙。

“我们感到担忧，那里人太多。”雷诺萨营地工作人员马里亚·德拉卢斯·席尔瓦说。

美国最高法院24日要求拜登政府遵守得克萨斯州一名联邦法官的裁定，恢复前任共和党政府实施的“留在墨西哥”避难申请政策。根据这一政策，穿过美墨边界进入美国的避难申请者必须返回墨西哥境内，等待申请审理结果。

对此，墨西哥政府官员担心要“接盘”更多移民。墨方已加大力度驱赶那些主要来自中美洲国家的移民，过去数周派飞机把数以千计移民从北部送至南部地区。

墨西哥总统洛佩斯·奥夫拉多尔26日回避媒体记者有关美国恢复“留在墨西哥”政策的相关问题。他说，墨方将在移民问题上继续帮助美国，“但不会永远持续下去”。（陈丹）（新华社专特稿）

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