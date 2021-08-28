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美国佛州疫情严重　多地医院太平间饱和

2021年08月28日09:10 | 来源：新华网
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随着高传染性变异新冠病毒德尔塔毒株加速传播，美国佛罗里达州新冠疫情严重反弹。由于死亡病例增多，多家医院太平间饱和，院方不得不临时使用冷藏冰柜存放遗体。

美国广播公司一家附属电视台26日援引中佛罗里达基督复临健康中心的一封电子邮件报道，由于新冠死亡病例增多，这家医疗机构位于奥兰治县、奥西奥拉县、波克县、塞米诺尔县和沃卢夏县的10家医院“已经开始使用租借的冷藏冰柜”存放遗体，但这些冰柜“也很快要用尽”。

这家医疗机构说：“面对医院重症患者激增，谨慎起见，我们要为死亡人数增加做准备。”

按照媒体说法，由于当地殡仪馆无法迅速应对死亡病例激增情况，遗体不得不在医院太平间“停留更长时间”。虽然这家医疗机构已经向佛州医院协会及州政府求助，但由于佛州目前没有宣布当地疫情进入紧急状态，它无法动用更多资源应对当下难题。

中佛罗里达基督复临健康中心是美国非营利医疗保健机构，在9个州运营大约50家医院，年接诊量超过500万人次。

美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示，佛州近期新冠住院人数刷新历史最高纪录，日均新增大约2.1万例确诊病例以及约200例死亡病例。全州约66%的人已完成新冠疫苗接种，但在20岁至29岁人群中完成接种的比例仅为47%。（王鑫方）【新华社微特稿】

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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