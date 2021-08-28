日本媒体27日援引莫德纳疫苗西班牙生产商的话报道，混入异物的新冠疫苗仅送至了日本。按这家企业的说法，疫苗中混入的“微粒物质”不影响疫苗安全性和有效性。

莫德纳疫苗由美国药企莫德纳公司研制，西班牙罗维制药公司是生产商之一。依据两家公司签署的合同，位于马德里郊区的一家罗维工厂负责莫德纳疫苗的最终灌装，疫苗原液由一家瑞士公司生产，最终成品供应美国以外市场。

罗维制药公司发表声明说：“发现微粒物质的某些疫苗属于同一批次，仅被运往日本。”问题源头可能出在工厂的一条生产线上，公司正与卫生部门合作，就此事展开调查。

日本媒体26日报道，本月16日以来，位于东京都、埼玉县、茨城县、爱知县和岐阜县的8处新冠疫苗接种中心在39支尚未使用的莫德纳疫苗药瓶内发现异物。

日本广播协会援引卫生部门消息人士的话报道，混入的异物呈颗粒状，对磁铁有反应，初步判断是金属颗粒。厚生劳动省决定暂停使用163万剂莫德纳疫苗，这些疫苗已被分发至全国863个疫苗接种点。

按日本媒体的说法，163万剂疫苗中，“问题疫苗”所在批次共计56.5万剂。为谨慎起见，与这一批次相近的两个批次疫苗也暂停使用。

统筹疫苗接种事宜的行政改革担当大臣河野太郎27日召开记者会时说，超过50万剂可能混入异物的疫苗已经接种完毕。

日本多家媒体认为，“问题疫苗”事件可能增加日本民众对疫苗安全性的担忧。不过，河野预计此事不会影响疫苗接种计划。日本政府打算在今年11月为所有成年人完成疫苗接种。

厚生劳动大臣田村宪久说，政府将向受影响的接种点提供其他疫苗。“我们将要求生产商防止类似事件再次发生。”

日本今年2月启动新冠疫苗接种，最先针对医护工作者，4月扩展到65岁及以上老年人，而后向65岁以下人群开放接种。虽然日本加快新冠疫苗接种速度，但接种比例远低于其他发达程度相当的国家。

路透社统计数据显示，迄今大约54%的日本人已接种至少一剂新冠疫苗。（张旌）（新华社专特稿）

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