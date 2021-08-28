□ 李嘉宝

近段时间，美国政府在病毒溯源问题上对世卫组织极尽施压胁迫之能事：先是纠集盟友质疑中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告；后又鼓噪所谓“武汉实验室泄露论”，绑架世卫组织搞针对中国的“二次溯源”；还下令本国臭名昭著的情报机构介入溯源，试图倒逼世卫组织为“美式溯源”背书。

“美国政客应当停止对世卫组织的破坏！”美国新墨西哥州州立大学历史学教授肯尼思·哈蒙德日前疾呼。

国际社会不会忘记，在全球疫情蔓延的紧要关头，美国给世卫组织罗列大量莫须有罪名，屡次威胁“断供”后直接宣布退出。彼时，美国拖欠世卫组织会费超过2亿美元。时隔数月，打着“重返世卫”旗号的美国，其所作所为无不证明：美国确实“回来了”，还是那套将政治凌驾于科学之上的熟悉“操作”，还是那副跟世卫组织对着干、国际社会对着干的嘴脸。

“甩锅”、“退群”、干扰、利用、威胁、破坏……疫情发生以来，美国对世卫组织的种种霸凌行径，正是美国一直以来与国际组织打交道的常态。且看美国这些年的种种操弄——

一是随意“退群”毁约。只要国际组织不听命、国际条约不合意，美国便退出。美国上届政府扯出“美国优先”大旗，退出应对气候变化《巴黎协定》、伊核问题全面协议、联合国人权理事会、《中导条约》、联合国教科文组织、世卫组织等一系列多边协定与多边组织；美国本届政府上台后摆出重新“入群”姿态，却热衷于耍嘴皮、夹私货，试图将国际组织作为“重塑美国全球影响力”的工具。把国际组织视为想来就来、说走就走的“游乐场”，美国把国际组织当成了什么！

二是粗暴践踏国际规则。长期以来，美国作为各大国际组织公认的“差等生”，“违章记录”不胜枚举：违反《联合国宪章》禁止使用武力、国家主权平等、不干涉内政等基本原则，不断发动对外战争，输出“颜色革命”，对他国内政指手画脚；违反世贸组织相关规则，频频对其他国家进行单边制裁和单方面加税；强行阻挠国际货币基金组织份额改革、阻挠世贸组织上诉机构成员遴选等，干扰多边机构正常运转；长期拖欠联合国等国际组织巨额会费，并欠缴维和摊款……把国际组织视为可以随便撒泼耍赖的“自家后院”，美国的国际责任何在？

三是利用、胁迫国际组织。从数次操纵联合国安理会通过决议，为发动对外战争寻求“合法性”，到放话“将使用一切手段”要求世贸组织重新评估某些成员的发展中国家地位，再到如今在病毒溯源问题上施压世卫组织，对中国搞“有罪推定”式溯源，美国对外政策中的霸权主义和强权政治底色暴露无遗。把国际组织视为股掌之中任意拿捏的“提线木偶”，美国的道德底线何在？

“美国曾自诩‘山巅上的闪耀之城’以及全球榜样，如今幻想日益破灭。”德国《商报》近日刊文称。这个傲慢蛮横的“超级大国”，无视和平发展的历史大势和时代潮流，沉溺于唯我独尊的霸权迷梦中，对国际组织秉持“合则用，不合则弃”的原则，让世人看清：美国高喊的“多边主义”，不过是拉帮结派的“小圈子”政治；美国大谈的“国际秩序“，实质是让别国屈从于美国主导的单极秩序。这样的美国，已成为国际多边合作的“害群之马”，也把自己推向孤立。作为二战后国际秩序的主要缔造者之一，美国难道不该羞愧脸红、反躬自省？

(责编：胡永秋、杨光宇)