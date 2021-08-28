本报记者 周 輖

一名中国公民在阿联酋当地定点医院接种新冠疫苗。

中国驻阿联酋大使馆供图

“只需扫描使馆微信公众号发布的二维码，填写预约信息，就可以直接来这里接种新冠疫苗，太方便了！”5月27日，小夏和其他100多名中国公民在迪拜萨法健康中心开辟的专区里，接种了第一剂新冠疫苗。

在中国驻阿拉伯联合酋长国大使馆、驻迪拜总领馆和阿联酋外交与国际合作部的共同推动下，5月23日，中国公民“春苗行动”地区新冠疫苗接种点正式宣布在迪拜设立，持短期签证的16周岁以上中国公民可赴接种点接种中国国药集团新冠疫苗。

“接种疫苗前有哪些注意事项？”“如何预约申请？”“接种点在哪里，不会英语能否接种？”……在线上聊天群组中，阿布扎比华人华侨联合会主席张贤贵耐心解答同胞们的疑问。“‘春苗行动’为在阿同胞提供便利，有效保障了大家的生命健康，受到各界广泛欢迎和响应，我们志愿者的服务也要迅速跟上。”张贤贵说。

疫情发生以来，阿联酋各地的100多名华侨华人在使领馆的指导下成立民间疫情防控小组，通过多种渠道发布防疫信息，提供物资支持和信息咨询，还通过聊天群组了解在阿中国公民防疫的困难和诉求。“春苗行动”地区接种点在阿设立后，上百名志愿者在使领馆统筹下迅速开展准备工作，统计接种意愿，发布接种攻略，安排免费车辆往返接种点，并前往现场为接种点工作顺利展开提供服务保障。

“‘春苗行动’地区接种点是对‘外交为民’理念的生动诠释，这一行动在阿联酋落地是中阿两国合作抗疫的重要成果。”中国驻阿联酋大使倪坚介绍，阿联酋为中国公民接种疫苗提供一系列便利措施，这与两国前期的疫苗合作密不可分。2020年7月，阿方与中国国药集团合作开展新冠疫苗Ⅲ期临床试验，为该疫苗最终问世提供重要支持。12月，阿联酋给予国药集团新冠疫苗正式注册，“春苗行动”随即在阿启动，持有长期签证的中国公民均纳入阿全民接种计划，8万多名中国公民在较短时间内顺利完成接种。地区接种点开设后，我临时赴阿人员和周边国家有需要人员亦可在迪拜接种国产疫苗。

“被纳入接种计划后，使领馆第一时间通知领区内所有中国侨民，并为中资企业等人员较多的机构安排集中上门接种。”中建中东有限责任公司助理总经理马文龙表示，劳动力密集型的建筑企业存在着较高的疫情风险，接种疫苗是最好的预防方法。在使领馆支持和公司安排下，目前公司在阿境内39个项目的1653名中国员工已全部接种。“在全球各地都能接种国产疫苗，我的同事们都表示‘安全感爆棚’，作为中国人我深感自豪。”马文龙说。

“疫情发生以来，祖国对海外游子关怀备至。‘春苗行动’的持续推进和阿联酋迪拜地区接种点的设立，体现了高度的协调力与执行力，我们为强大的祖国感到骄傲！”张贤贵内心充满感动。下一步，驻阿联酋使领馆将继续与阿方密切配合，根据需要逐步增加接种点数量，探索扩大服务范围，覆盖更多周边国家。

(责编：胡永秋、杨光宇)