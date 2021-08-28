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中方向缅甸捐赠抗疫物资

2021年08月28日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报昆明8月27日电  （记者叶传增）中国外交部通过中缅边境管理与合作协定会晤机制渠道，向缅甸与中国毗邻的克钦邦、掸邦提供抗疫物资援助的捐赠仪式27日在云南省腾冲市猴桥口岸举行。仪式结束后，第一批抗疫物资从猴桥口岸出境送达缅甸。

　　据了解，为积极协助缅甸早日战胜疫情，中方决定通过中缅边境管理与合作协定会晤机制渠道，分批次向缅甸与我毗邻克钦邦、掸邦提供抗疫物资援助，包括防护、消杀物资以及制氧机、氧气钢瓶和测温设备等，并委托云南省人民政府外事办公室通过陆地边境口岸送出。

　　据云南省人民政府外事办公室负责人介绍，本批物资价值155.5万元人民币，包括口罩、防护服、便携式制氧机和其他消杀物资。第二批对克钦邦的援助物资拟于9月中旬从猴桥口岸运出。

　　“目前，缅甸正在经历第三波疫情的严峻挑战。此时中方捐赠抗疫物资，对缅甸来说，如同口渴的人喝到了水一样，谢谢中国！”捐赠仪式上，缅甸驻昆明总领事多达昂向中方表示感谢。多达昂指出，捐赠体现了两国深厚的“胞波”情谊，将为缅甸抗击新冠肺炎疫情发挥积极作用。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月28日 03 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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