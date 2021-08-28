本报记者 俞懿春

8月25日，习近平外交思想研究中心（中国国际问题研究院）、老挝外交学院、中国驻老挝大使馆联合举办“习近平外交思想的世界意义研讨会”。会议以线上线下相结合方式举行，来自中老两国外交界官员、学者和媒体代表等近50人与会。

在研讨会上，中老双方代表围绕习近平外交思想的世界意义、习近平总书记“七一”重要讲话精神、弘扬全人类共同价值、从周边命运共同体到人类命运共同体、中老命运共同体、中老媒体互动与民心相通等问题进行了研讨。

老挝外交部副部长通潘在主旨发言中表示，在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国特色社会主义事业取得新的伟大成就。习近平总书记开创性提出共建“一带一路”倡议和人类命运共同体理念，为国际社会作出突出贡献，老挝也大受裨益。他认为，老中同为社会主义友好邻邦，就习近平外交思想进行探讨交流具有重要意义。

老挝外交官协会主席赛亚甘·西苏翁对中国的外交理论一直非常关注。他高度认可习近平外交思想在政治、经济、社会、文化方面的重要意义。

赛亚甘说，东盟国家作为中国的友好近邻，正积极参与共建“一带一路”框架下各项目建设，并且受益匪浅。老中两国共同建立老中经济走廊，推进老中铁路等标志性项目，都是习近平外交思想的具体实现。

今年是中老建交60周年暨中老友好年。中老命运共同体建设克服疫情影响，驶入快车道。对此，老挝中联部副部长、前驻华大使宋迪·本库表示，老中命运共同体建设不仅对两国具有重要意义，对本地区和国际社会发展也具有非常重要的意义。

老挝外交学院副院长宋赛·万那赛表示，中国共产党百年来团结带领中国人民取得辉煌成就，中国共产党的治国理政经验，特别是在摆脱贫困方面的经验，对于世界各国特别是包括老挝在内的发展中国家，具有重要借鉴意义。

中国驻老挝大使姜再冬在研讨会上表示，在习近平外交思想指引下，中老关系快速发展，进入构建中老命运共同体的新时代。中老两国已经形成以习近平总书记同通伦总书记达成的重要共识为引领、以落实构建中老命运共同体行动计划为主线、以高质量共建“一带一路”为平台的全新格局，为两国人民带来实实在在的利益。两国要继续加强治国理政经验交流，探索打造新型社会主义国家关系。

习近平外交思想研究中心专职副主任、中国国际问题研究院副院长于江表示，习近平外交思想具有鲜明的科学性、时代性、先进性和实践性，是新时代中国外交的根本遵循和行动指南，为人类应对全球性挑战作出了中国贡献，为中国发展同周边国家睦邻友好关系提供思想指引。中老两国在推进构建新型国际关系、构建人类命运共同体等方面的交流与合作走在前列、堪称典范。

《 人民日报 》（ 2021年08月28日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)