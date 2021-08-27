中国青年报客户端金边8月27日电（中青报·中青网驻柬埔寨记者 杨帆）柬埔寨执政党人民党中央外委会常务副主席索斯亚拉，8月26日在柬主流报纸《金边邮报》发表题为《最好停止将疫情政治化》的署名文章，旗帜鲜明地反对新冠病毒溯源问题政治化。

柬埔寨人民党中央外委会副主席索斯亚拉(Sous Yara)。 （资料图片）

索斯亚拉在文章中表示，全球目前已有2亿多人感染新冠病毒，因疫死亡人数超过440万，人类面临前所未见的挑战。国际社会比以往任何时候都更加需要团结，精诚合作将是人类战胜疫情的最有力武器。

索斯亚拉文章说，正当全球抗疫斗争如火如荼之际，有的国家却在病毒溯源问题上大做文章，这在科学上是错误的，在道德上是不负责任的，也是危险的。有的国家领导人将病毒溯源作为工具，服务其国内政治需要和地缘政治目的，这种自私和不负责任的行为是对国际合作和人道主义的极大伤害。在大家都安全之前没有人是安全的，在疫情仍在肆虐的当下，没有任何国家可以独善其身。世界需要摒弃杂音，基于医学专家科学严谨的研究对新冠疫情相关问题作出正确判断，不能听由那些自私虚伪的政客和所谓的“科学家”拼凑数据、捏造事实。我们应以世卫大会决议为基础开展新冠疫情科研工作，反对任何政治干预研究进程的企图。这需要强大的集体政治意愿。时间不应被浪费在对疫情进行政治操弄上，不应被浪费在相互指责上。

文章表示，世界各国特别是柬埔寨等发展中国家人民关心的，是能否打上疫苗、能否战胜疫情，对将病毒问题政治化毫无兴趣。他们希望看到疫苗多边主义，而不是疫苗民族主义。他们也认清了有些国家夸夸其谈却口惠而实不至。这些国家大量囤积疫苗，却没有明确的疫苗使用计划。

文章最后说，疫情当前，健康的大国间竞争关系应该表现为竞相向贫穷落后国家提供公共产品，而不应将国际卫生合作视为“零和”游戏。所有国家，不论政治理念、宗教信仰或民族种族，都要为全球卫生事业和人类健康福祉作出应有贡献。

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