中新网北京8月27日电 题：对质疑和呼声置若罔闻美国就可以躲过溯源调查吗？

作者：陈想

受德尔塔毒株持续蔓延的影响，全美日均新增病例近13万，比7月初本轮疫情开始时，激增700%以上，多州疫情反弹严重，医疗资源“亮起红灯”。面对这样的现实，美国政府一方面依旧致力于编造证据，甩锅中国，另一方面，无视国际社会的质疑和呼声，避不配合调查，在反科学的道路上越走越远。试问一下，美国真的以为，坚持视而不见和充耳不闻的态度就可以躲过调查吗？

早在6月初，美国杂志《名利场》就曾披露称，美国政府内部警告，“不要对新冠病毒的起源进行内部调查”，否则可能打开“装满蛆虫的罐子”。这正是解释了美国为何自己把溯源的大门关得死死的，却鼓噪再到中国溯源，编造中国实验室泄漏论的动机。面对国际社会的质疑和呼声，美国把自己装进“套子”，“不看不听不回应”的内心戏或正是心里有鬼，害怕调查。

然而，即便极力掩盖，德特里克堡就在那儿，围绕它身上的疑点非但不会消失，随着各方关注度的提高，反而会暴露的愈发明显。

德特里克堡基地是美生物军事化活动的大本营，国际社会对于美国在该基地的活动不合法、不透明、不安全的关切早已有之，该基地中的美陆军传染病医学研究所问题最为突出，且存在与新冠病毒关联的诸多疑点。德堡历史上是美生物武器计划的中心，也被称为美国政府最黑暗的实验中心；这里的研究所储存有几乎所有已知的高致病性病原体，包括埃博拉病毒、炭疽杆菌、非典(SARS)冠状病毒等；德堡研究人员及相关机构早在2003年已具备极其成熟的SARS相关冠状病毒的合成及改造能力；德堡的研究所还曾多次发生生物安全事故，包括炭疽袭击、三氯乙烯超标、有害物质泄漏等。此外，德特里克堡基地附近社区还曾大规模暴发呼吸道疾病。

围绕德堡的重重疑云，早已引起了美国民众的关注。2020年3月，美国民众在白宫请愿网站发起请愿，要求美政府公开该基地信息，特别是2019年关停陆军传染病医学研究所实验室的原因，并澄清是否与新冠病毒有关。遗憾的是，美政府没有做出任何回应，而发起请愿的网站已被整体下线。

同样得不到回应的，还有国际社会要求美国对德堡展开调查的请愿。中国网友要求世卫组织就新冠病毒溯源和实验室安全性问题调查美国德特里克堡生物实验室的联署活动有超过2500万人参与，已经非常明显的表达出了中国人民的心声。此外，还有多名菲律宾学者发起请愿活动，希望收集足够多的签名，以促请世卫组织调查德特里克堡。请愿发起人之一、菲律宾-金砖国家战略研究所负责人赫尔曼·劳雷尔直呼，“德特里克堡太危险，其真相必须公之于众。病毒溯源的下一个调查重点必须是德特里克堡。”还有菲律宾网友甚至直言，“美国把武汉实验室当替罪羊，是在分散民众对德堡的注意力”。

中国古语有云，眼见为实，英语中也对应有“seeing is believing”的表达。国际社会要求调查美国德堡基地和北卡罗来纳大学，就是要用事实告诉人们，美国所称的实验室泄漏论是否可信，更是为了排除政治溯源的干扰，为科学溯源创造有利条件，为国际社会早日找到病毒源头扫清障碍。美国如果对此拒不接受，是要放弃一个“自证清白”的机会吗？还是担忧相关实验室经不起调查，将其推动溯源政治化的真实用心大白于天下？(完)

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