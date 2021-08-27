新华社北京8月27日电 近日，世卫组织秘书处未经成员国一致同意，单方面提出第二阶段新冠病毒溯源计划，引起包括青年科技界在内的中国社会各界强烈不满。中国青年科技工作者协会日前公开致信世卫组织，坚决反对病毒溯源政治化，认为病毒溯源是严谨科学问题，溯源研究是一项长期工作，应当如H1N1流感、埃博拉病毒的溯源一样，在全球范围内多点开展、循序渐进。

公开信强调，此前中国—世卫组织联合研究报告充分体现了严谨求实的科学态度和专业精神，受到国际社会和科学界的广泛认可，应当得到各方尊重。坚决反对个别国家罔顾科学和事实，炒作已被中国—世卫组织联合研究报告认定“极不可能”的所谓“武汉实验室泄漏论”。

公开信表示，中青科协医疗卫生领域的全体成员愿与各国同行一道，协同研究，共享成果，用专业知识和科学精神共筑全人类的抗疫“长城”。

中青科协已正式将公开信送至世卫组织驻北京办事处，正在等待有关方面答复。

中青科协成立于1993年，是由中国青年科技英才和地方、行业专业团体组成的社会组织，在青年科技界具有较大影响力。一段时间来，广大协会成员对个别国家践踏基本科学原则，裹挟有关组织将病毒溯源政治化的行径表示强烈愤慨，纷纷要求以协会名义表明中国青年科技工作者的立场和态度。中青科协有关负责人希望世卫组织能够重视倾听科学的声音、青年的声音，及时作出回应。

(责编：牛镛、袁勃)