新华社北京8月27日电（国际观察）喀布尔机场恐袭带来三重冲击

新华社记者

阿富汗首都喀布尔国际机场附近26日发生自杀式炸弹袭击并导致美军和阿富汗民众死伤惨重。极端组织“伊斯兰国”发表声明宣称实施此次袭击，美国和阿富汗塔利班均表示要打击极端组织。

分析人士指出，此次袭击给阿富汗局势带来新的冲击，凸显恐怖主义仍是阿富汗面临的一个现实威胁，将不可避免地给塔利班在阿富汗的执政前景蒙上阴影，同时也令一直坚持要如期完成撤军的拜登政府承受更大压力。

冲击一：恐怖主义威胁凸显

美国中央司令部证实，26日在喀布尔国际机场附近发生的两起自杀式炸弹袭击已导致13名美军士兵死亡，另有18名士兵受伤。另据阿富汗卫生官员说，爆炸造成至少60名阿富汗人死亡，约140人受伤。

兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪认为，“伊斯兰国”制造此次袭击有四大目的：一是反击美军和塔利班，因为两者都被“伊斯兰国”视为敌人；二是挑拨美国和塔利班原本就不佳的关系；三是借机制造混乱，因为混乱局势对“伊斯兰国”有利；四是扩大影响，通过发动袭击壮大“伊斯兰国”声势，吸引更多极端分子加入。

美国《纽约时报》报道说，美国和盟友花了20年时间试图挫败阿富汗境内的恐怖主义，但26日的袭击表明恐怖主义仍然是一个威胁。美军和盟友通过反恐行动击毙了“基地”组织和“伊斯兰国”不少武装分子和头目，但这两个恐怖组织都具备一定的适应能力，演变为更为分散的组织，不断寻找新的动荡地区“扎根”并实施暴力极端行动。

冲击二：塔利班遭遇严峻挑战

塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德在袭击发生后表示，塔利班强烈谴责此次针对平民的袭击，将密切关注安全形势并保护民众安全，全力阻止邪恶势力。

分析人士指出，塔利班当前正致力于组建一个能被阿富汗各方接受的包容性政府，这起重大恐袭无疑会对这一进程造成负面影响，塔利班将在掌控国内局势方面面临严峻挑战。

中国现代国际关系研究院南亚所副所长王世达指出，塔利班刚刚对外界给出安全承诺，就发生了恐怖袭击，这显然对塔利班不利。“伊斯兰国”此时发动恐袭的一个主要目的就是打击即将建立政权的塔利班，加速从塔利班手中夺回所谓武装反对外部侵略的大旗。从去年2月开始，“伊斯兰国”就试图通过谴责塔利班与美国签署和平协议来招兵买马。

美国智库大西洋理事会中东项目主任威廉·韦克斯勒也认为，这次袭击表明“伊斯兰国”将挑战塔利班对阿富汗的统治。

朱永彪指出，此次恐袭可能使阿富汗局势变得更加混乱。袭击表明塔利班对阿富汗局势掌控能力有局限性，可能导致阿国内人心浮动，刺激各路势力通过暴力手段谋求政治地位的野心。

冲击三：拜登面临更大压力

美国媒体将此次袭击称为2011年以来美军在阿富汗遭遇的最严重袭击事件。拜登政府此前已经因阿富汗加尼政府垮台而饱受批评，此次袭击发生后遭到来自舆论和国会共和党人的新一轮严厉抨击。

美国《政治报》文章说，袭击让本已冒险的撤离行动变得更“黑暗”，这是拜登总统任期内迄今最为毁灭性的时刻。《华盛顿邮报》文章说，拜登26日遭遇了其任内最为严重的危机，13名美军士兵在阿富汗身亡将破坏他所谓“经验丰富的全球领导人”的声誉。

共和党人近来不断就撤军问题抨击拜登政府，26日的袭击事件令他们对拜登政府进一步加强“火力”。共和党参议员霍利和布莱克本当天就公开要求拜登辞职。

针对此次袭击，拜登26日表示，美方将打击发动袭击的“伊斯兰国”阿富汗分支，同时美军将继续按计划撤离阿富汗。白宫新闻秘书普萨基当天也说，美军8月31日前从阿富汗撤出的计划没有改变。

不过分析人士指出，这次袭击加大了后续撤离行动难度和危险性，降低了在喀布尔机场的美军士气。此外，由于撤离行动除了通过喀布尔机场之外没有其他可行的替代方案，恐怖分子很可能再次发动袭击。（参与记者：史先涛、刘品然、兴越）

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