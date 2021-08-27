新华社昆明8月27日电（记者王研、曾维）据云南省公安厅新闻办公室通报，27日12时30分，参与第108次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动的3艘中方执法艇顺利返航靠泊中国关累港，标志着此次联合巡逻执法行动圆满结束。此次行动四方共派出执法艇3艘、执法人员74名，历时4天3夜，总航程500余公里。

行动期间，按照新冠肺炎疫情防控工作要求，四国执法部门相关执法合作交流活动均以视频会议方式举行，参巡执法艇实行单艇隔离，互不接触，并定时开展卫生消杀和人员体温监测，有效防止人员感染。针对近期老缅泰三国疫情形势，中方分别向老缅泰三国相关执法部门援助了制氧机、防护服、医用口罩、消毒液等防疫物资，还为湄公河联合巡逻执法驻老挝孟莫、班相果联络点分别配置了核酸检测设备，有效提升疫情防控能力。

据云南省公安厅水上巡逻总队相关负责人介绍，此次行动结束后，四方还将继续派出警力采取水陆公开查缉和分段巡逻的方式，进一步加大对界河及重点水域的防控力度。同时，四方按照达成的一致共识，以打击整治流域偷渡、毒品及电信网络犯罪活动为重点，开展为期3个月的打击湄公河跨境犯罪专项行动，进一步遏制湄公河流域跨境犯罪、助力新冠疫情防控，维护湄公河流域安全稳定的社会治安环境。

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