人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

第108次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动圆满完成

2021年08月27日19:08 | 来源：新华网
小字号

新华社昆明8月27日电（记者王研、曾维）据云南省公安厅新闻办公室通报，27日12时30分，参与第108次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动的3艘中方执法艇顺利返航靠泊中国关累港，标志着此次联合巡逻执法行动圆满结束。此次行动四方共派出执法艇3艘、执法人员74名，历时4天3夜，总航程500余公里。

行动期间，按照新冠肺炎疫情防控工作要求，四国执法部门相关执法合作交流活动均以视频会议方式举行，参巡执法艇实行单艇隔离，互不接触，并定时开展卫生消杀和人员体温监测，有效防止人员感染。针对近期老缅泰三国疫情形势，中方分别向老缅泰三国相关执法部门援助了制氧机、防护服、医用口罩、消毒液等防疫物资，还为湄公河联合巡逻执法驻老挝孟莫、班相果联络点分别配置了核酸检测设备，有效提升疫情防控能力。

据云南省公安厅水上巡逻总队相关负责人介绍，此次行动结束后，四方还将继续派出警力采取水陆公开查缉和分段巡逻的方式，进一步加大对界河及重点水域的防控力度。同时，四方按照达成的一致共识，以打击整治流域偷渡、毒品及电信网络犯罪活动为重点，开展为期3个月的打击湄公河跨境犯罪专项行动，进一步遏制湄公河流域跨境犯罪、助力新冠疫情防控，维护湄公河流域安全稳定的社会治安环境。

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部