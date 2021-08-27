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赵立坚就病毒溯源七问美国

2021年08月27日18:29 | 来源：新华社微博
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外交部发言人赵立坚8月27日在回答新冠病毒溯源相关提问时说，既然美方口口声声称，只要有理由，就支持对美国进行溯源调查。那么请美方回答：

第一，美国威斯康星州2019年7月大规模暴发电子烟肺炎的症状与新冠肺炎症状极其相似；第二，美国国立卫生研究院网站显示，研究发现美国5个州的新冠病毒感染证据在2019年12月就已出现；第三，美国政府以“干扰溯源工作、对美国国家安全不利”为由，封存了2020年1月2日以前采集的血液样本并不再调查；第四，佛罗里达州卫生部网站曾发布当地2020年1月和2月出现新冠肺炎症状或新冠病毒检测结果为阳性的171名患者数据，然而这些数据一度被莫名其妙地删除；第五，脸书等社交媒体上曾有200位来自美国或与美国有密切关联国家的人，公开表示早在2019年11月左右，他们自己或者别人就已感染了疑似新冠病毒的疾病；第六，包括哥斯达黎加、肯尼亚等在内的12国公开表示自己国家新冠肺炎“零号病人”输入国为美国；第七，德特里克堡基地和北卡罗来纳大学在冠状病毒研究方面都有黑历史和糟糕的安全记录，德堡内的美国陆军传染病医学研究所就曾在2019年秋季新冠肺炎疫情暴发前夕发生过严重的安全事故，一度被美国疾控中心叫停。以上七点，算不算理由？

“美方既然笃信自身没有问题，那么就请直面国际社会的疑问，邀请世卫组织去德特里克堡基地、北卡罗来纳大学进行溯源调查，并公开美国早期病例的原始数据。如果美方拒不接受，那就只能进一步暴露美方将溯源政治化的真实面目。”他说。（记者孙楠、许可）

(责编：苏缨翔、杨牧)

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