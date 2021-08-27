新华社联合国8月26日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团临时代办戴兵26日表示，中方反对外部势力以人权、人道为名干涉埃塞俄比亚内政，支持非洲联盟和地区国家以非洲方式解决非洲问题。

戴兵在当天举行的安理会提格雷局势公开会上表示，当前埃塞局势面临诸多挑战，维护国家和平稳定，实现各族人民和平共处，不仅符合埃塞民众的共同利益，对非洲之角地区和平安全至关重要，也是国际社会共同努力的目标。中方希望埃塞有关各方通过政治对话，化解矛盾分歧，缓解紧张局势，避免冲突进一步扩大，为实现和平和解创造条件。

戴兵说，埃塞政府为改善提格雷州和邻近地区人道状况做出巨大努力。受冲突影响，埃塞有关各州人道局势趋于严峻，希望埃塞各方继续做出努力，保障人道物资及时送达民众手中。中方已向提格雷地区提供紧急粮食援助，呼吁国际社会加大人道援助力度。

戴兵说，中方坚定支持埃塞维护国家主权和统一的努力，将继续支持埃塞人民实现国家和平稳定与发展繁荣，希望国际社会支持埃塞政府实现全面持久停火，有效推动民族和解。个别国家对埃塞施加的单边制裁，不符合国际法和国际关系基本准则，无助于化解矛盾，只会对政治解决形成干扰。中方愿同国际社会共同努力，支持埃塞致力于民族团结、恢复稳定、实现发展。

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