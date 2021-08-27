刘华芹 商务部国际贸易经济合作研究院研究员

自2001年成立以来，上海合作组织(“上合组织”)区域经济合作从无到有、实现了快速发展，取得了令人瞩目的成就。

2017年，上合组织首次扩员后，成员国由六个增至八个。目前，八个成员国领土总面积为3400万平方公里，占亚欧大陆3/5；人口总和超过30亿，约占世界总人口的一半；GDP总量达到18-20万亿美元，约占全球GDP的20%。该组织已成为世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织。

20年来，尽管成员国之间经济发展水平差异较大，各方利益诉求不尽相同，但是各国以“上海精神”为指引，签署了《上海合作组织成员国多边经贸合作纲要》等一系列合作文件，为区域经济合作奠定了重要法律基础，构建了官方、半官方多层级合作机制，推动经贸合作不断深化。成员国齐心协力，不断拓展合作领域，创新合作模式，极大地提升了区域经济发展水平，带动了各国经济增长，增进了各国人民的福祉。

据世界银行统计，2020年，上合组织八个成员国GDP总和为19.3万亿美元，较2001年成立之初的1.7万亿美元增长了11倍，成为世界经济发展最为活跃的区域之一。

据世界贸易组织统计，2020年，八个成员国的贸易总额为6.1万亿美元，相对于2001年的0.69万亿美元增长8.8倍，其中六个创始成员国的贸易总额增长7.8倍，合作成效异常突出。中国与成员国的双边贸易也保持快速发展势头，2011年首次突破1000亿美元。扩员后，中国与七个成员国的双边贸易额突破2000亿美元。2020年受新冠疫情影响，中国与成员国的双边贸易略有下降，但仍保持在2500亿美元左右的较高水平。目前中国是俄罗斯、乌兹别克斯坦和巴基斯坦的第一大贸易伙伴国，哈萨克斯坦的第二大贸易伙伴国，成员国之间的贸易联系日益密切。

在共建“一带一路”的推动下，区域服务贸易实现了跨越式发展，跨境运输、旅游、教育与培训、医疗和金融服务成为服务贸易的亮点。疫情背景下中欧班列异军突起，2021年上半年开行7323列，同比增长43%。上合组织成员国大多位于中欧班列沿线，以此不仅保证了进出口贸易的正常运行，还增加了跨境运输服务的额外收益，成为最大的受益方。疫情背景下各国携手抗疫，加强医疗合作，积极构建上合组织卫生健康共同体。

投资是区域经济合作的重要方向。据中方统计,截至2019年底，中国对成员国非金融类直接投资合计222.7亿美元。20年来建成了一批大型能源和基础设施项目，如中俄原油管道、中俄东线天然气管道、中俄亚马尔液化天然气项目、中哈原油管道、中国-中亚天然气管道、吉尔吉斯斯坦“北-南”公路和“达特卡-克明”输变电线、乌兹别克斯坦“安格连-帕普”铁路隧道和PVC生产综合体、塔吉克斯坦杜尚别电站，哈萨克斯坦奇姆肯特炼油厂、巴基斯坦“白沙瓦-卡拉奇”高速公路和印度鼓达2x800MW超临界燃煤电站等，这些项目极大地改善了各国的经济发展条件，带动了区域经济增长。

2020年10月，上合组织成员国举行了第一届地方领导人视频论坛，地方经贸合作成为新方向。中方倡议拓展农业与减贫合作，改善营商环境，推动重点项目建设，提升贸易便利化水平，维持区域产业链和供应链稳定顺畅，为此中方积极支持有关地方参与建设中国-上海合作组织合作平台。全方位、宽领域的务实合作使上合组织成为新兴经济体合作的典范，国际影响力与日俱增。

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