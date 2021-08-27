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“和平使命-2021”联演中方参演部队开始多路立体投送

2021年08月27日17:45 | 来源：新华网
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新华社北京8月27日电（梅世雄、刘敏）参加“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习的中方参演部队铁路输送第一梯队，26日晚从吉林白城启程前往俄罗斯奥伦堡演习地域。这标志着中方参演部队正式开始多兵种、远距离、携重装备跨境远程投送。

这次演习将于9月11日至25日在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行。中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、印度、巴基斯坦、乌兹别克斯坦等8个上合组织成员国参演，总兵力约4000人。其中，中方参演兵力550余人，出动车辆（装备）130辆。

中方联合战役指挥机构和参演部队由北部战区及所辖部队派出。“能够走出国门参加多国部队联演的机会十分难得，我们一定会以最强的作战能力、最好的军队形象亮相国际舞台。”北部战区陆军某合成旅旅长刘泉告诉记者，在备战联演期间，他们区分战术训练、专攻精练、编组训练、要素合练展开准备，使部队联合指挥、联合攻防、联合打击、综合保障等能力得到较大提升。

据悉，中方参演部队将分别采取铁路、空中等多种投送方式，区分多个梯队进行远程跨境投送，预计9月10日全部抵达演习地域。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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