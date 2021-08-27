新华社北京8月27日电（记者梅世雄）记者27日从国防部获悉，中国军队将赴俄罗斯参加“和平使命-2021”上海合作组织成员国联合反恐军事演习。

9月11日至25日，“和平使命-2021”上海合作组织成员国联合反恐军事演习将在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行，演习课题为上合组织成员国部队筹备并实施联合反恐行动，主要演练侦察监视、火力打击、外围封控、街区拔点，以及前出防御、地面突击、分割围歼、肃清残敌、抗击无人机袭击等课目。中方参演部队以北部战区为主，共派出550余人，出动车辆（装备）130辆。

这次演习是上合组织框架内的例行性演习，旨在深化各成员国防务安全合作，提高应对新挑战新威胁能力，共同维护地区和平与安全。

今年是上合组织成立20周年，在各国元首亲自推动和“上海精神”有力指引下，各国防务部门不断强化战略互信、推进务实合作，特别是打造了“和平使命”系列军事演习、“和平号角”军乐节等军事文化品牌。上合组织已发展成为国际和地区事务中重要的建设性力量，在维护世界和平和地区稳定方面发挥了积极作用。站在新的起点上，中方愿与上合组织各成员国一道，密切沟通交流，健全合作机制，深化专业领域合作，努力打造共建共享的安全格局，为构建上合组织命运共同体作出更大贡献。

(责编：牛镛、袁勃)