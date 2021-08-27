新华社北京8月27日电 《经济参考报》27日刊登王婧综合报道的文章《多家英国零售企业预警供应链趋紧》。文章摘要如下：

英国零售业近期普遍面临供应链紧张问题。英国面包连锁店格雷格斯25日表示正受到供应链趋紧的不利影响。这是最新一家宣布受到供应链问题干扰的英国企业。

除了格雷格斯，不少英国零售商也均在努力克服如卡车司机和食物加工人员不足导致的供应链问题。由于雇员短缺，鸡肉食品餐饮连锁南多上周不得不紧急关闭英国的约40家门店。麦当劳24日表示，已经在英国所有门店的菜单上暂时去掉奶昔和瓶装饮品。肯德基也表示，由于最近数周出现的供应中断，正在努力应对某些品类的库存问题。

路透社报道称，欧洲其他地区以及美国也同样面临司机短缺等问题。不过，受英国“脱欧”后实施的新规则和防疫措施影响，司机短缺问题在英国尤为突出。有调查显示，史无前例的雇员和原材料短缺正在令英国经济复苏受阻。

汇丰银行分析师维勒姆·泽尔斯表示，商品和人员短缺通常会带来企业支出增加，这将令成本压力增大。

据美国消费者新闻与商业频道报道，英国不少行业组织正在催促政府加强应对供应链问题。英国工业联合会24日警告称，8月零售库存已经跌至历史低点。英国家禽委员会上周指责政府忽视劳动力短缺问题，尤其是畜牧和加工领域，因英国60%家禽行业工人来自欧盟国家，而英国“脱欧”和疫情导致其中很多人回到了家乡。英国零售商协会和英国物流行业组织“英国物流”联名要求政府采取进一步措施应对司机短缺。

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