新华社北京8月26日电（记者傅云威）近期，围绕中国某互联网企业股权变更一事，美国政界又上演一场所谓“中国威胁美国安全”的政治秀。美方严重泛化、滥化“国家安全”，进一步暴露其所谓“国家安全”无非是充斥鬼操作、鬼逻辑、鬼心机、鬼把戏的政治工具。

2021年8月16日，美国总统拜登表示，美军撤出阿富汗是正确决定，他同时承认阿局势恶化快于美方预期。（新华社记者 刘杰摄）

如今，在华盛顿，“国家安全”成了各路掮客的“魔法筐”。不论是急于捞取选票的政客，还是渴望订单的军工游说集团，或者阴谋对竞争对手下套的互联网巨头，都可以把自己的“私货”往这个筐里装——投进去的是连篇的鬼话和谎言，倒出来的是真金白银的收益。高压之下，在相关话题上说句公道话已经成为在华盛顿生存的禁忌，各色谋利者借题发挥、夸大其词、贩卖焦虑，已经是常规操作。

对此，美国杜克大学科技政策中心主任马特·佩罗指出：“目前美国两党官员争相表现对中国的强硬态度，因此两党都倾向于讨论潜在安全风险，而不是已经显现的、事实上的风险。”美国“国家安全”已沦为耽于政治游戏的鬼操作。

从把美洲视作禁脔的“门罗主义”开始，美国“国家安全”的泛化之恶就恣意漫溢，近年来大有愈演愈烈之势。贯穿其中的是“美国优先”的霸权逻辑。

在这套逻辑支配下，美国以“国家安全”名义悍然发动侵略战争，一小瓶洗衣粉、一段假视频都成为“证据”和借口。美国及其盟友在阿富汗、伊拉克、叙利亚等国燃起战火，造成生灵涂炭、大批难民无家可归，严重冲击国际和地区安全。事实证明，美国“国家安全”是基于美国优先的鬼逻辑。

2003年4月1日，美国海军陆战队士兵在伊拉克南部的迪瓦尼耶附近押解一名被蒙上双眼的伊拉克战俘。（新华社发，法切利摄）

名托维护安全，实为庄家通吃，在经济科技领域尤甚。近年来，美国为捍卫其经济科技霸权利益，不择手段打压特定外国企业。截至今年4月，已将382家中国公司及机构列入“实体清单”，并颁布含有明显歧视中国企业条款的所谓“外国公司问责法案”。美方甚至威逼TikTok向美国公司贱卖业务，伙同第三国无理抓捕中国企业高管。

此外，美方在历史上屡次打压法、德、日等国企业，滥用“长臂管辖”，针对法国阿尔斯通等公司，搞强买强卖、巧取豪夺，严重践踏他国经济主权，扰乱国际市场秩序。正如《美国陷阱》作者、阿尔斯通前高管皮耶鲁齐所言：“任何人都无法忽视美国将法律作为经济战争武器的事实。”事实一再证明，美国“国家安全”包藏损人利己的鬼心机。

从遥控“阿拉伯之春”，导演“颜色革命”，到推行“新门罗主义”，在海外搞“和平演变”，美国暗地里干的坏事，足以写就一部危害世界安全的反面教材。

2018年6月19日，在黎巴嫩东部贝卡谷地巴尔伊勒亚斯地区的一处叙利亚难民营，难民走在回家的路上。（新华社发，比拉尔·贾维希摄）

美国在“斯诺登事件”“维基解密”网络安全事件中所暴露的“棱镜门”“梯队系统”等网络监听监视行动，早已让其国家信誉声名扫地，也给自己贴上了“偷窥狂魔”“黑客帝国”的标签。

满口荒唐言，一套鬼把戏。美国编造的“国家安全”种种说辞，正在一个接一个被世人识破，成为美国谋求霸权的注脚。

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