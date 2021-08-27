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世卫专家：迄今没有任何支持新冠病毒“实验室泄漏论”的数据公开发表

2021年08月27日16:51 | 来源：央视新闻客户端
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　　今年年初，17名中方专家和17名外方专家组成联合专家组，在武汉开展了为期28天的全球溯源研究中国部分工作，并于3月正式发布联合研究报告，结论包括认为新冠病毒通过实验室引入人类“极不可能”，调查其他国家的潜在早期传播“是重要的”等，并提出今后溯源工作的具体建议。

　　世界卫生组织专家组10多名专家在26日出版的英国《自然》杂志发表联合署名文章指出，自联合研究报告发布以来，他们公开呼吁公布任何支持新冠病毒“实验室泄漏论”的数据，并将其提交给世卫组织。但迄今为止，并没有任何支持“实验室泄漏论”的数据公开发表。

　　文章指出，在联合研究报告发表之前，一些国家政府曾向世卫组织施加压力，称“中国没有充分共享数据”“对‘实验室泄漏论’重视不够”等。不过，文章在回顾专家组在中国期间的工作时说，他们采访了临床、实验室和公共卫生专业人员，并走访了参与疫情早期应对和后续调查的机构。研究工作得到了多方支持，中国团队分享了许多新信息。双方还就必要的进一步工作和持续的数据共享开展了大量讨论。联合研究报告发布以来，世卫组织专家组也一直与中国专家组继续合作。

　　在谈到“实验室泄漏论”时，文章说，这本并不属于世卫组织专家组最初的任务范围。但尽管如此，专家组仍与武汉相关机构的关键科学家进行了坦诚的讨论，但没有发现可以继续跟踪的证据。而一段时间以来，一些媒体将“实验室泄漏论”与新冠病毒经由动物（中间）宿主引入人类的可能性等同起来。但文章强调，现有数据并不支持这种观点。

　　文章强调，新冠病毒溯源是一项以科学为基础的全球优先事务，目前正处于关键时期。文章还列出了未来病毒溯源研究工作的优先事项，包括在全球所有地区寻找更早期的新冠病例等。

(责编：牛镛、袁勃)

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