中新网8月27日电 据中国驻纽约总领事馆网站26日消息，中国驻纽约总领馆发言人就《波士顿先驱报》涉新冠病毒溯源社论答记者问。全文如下：

图片来源：中国驻纽约总领馆网站截图。

一、问：《波士顿先驱报》8月13日发表社论表示，新冠病毒溯源问题被政治化。关于新冠病毒由中国实验室制造的理论去年被斥为“阴谋论”，但最近世卫组织论调转变，称没有足够的科学证据来排除包括病毒可能由实验室制造在内的任何假设。科学没有改变，但政治氛围变了。请问发言人对此有何评论？

答：病毒溯源是一个严肃的科学问题，必须要尊重科学，以科学为依据，理应也只能由科学家通过深入研究得出结论。新冠病毒是自然起源的，这已经成为国际学术界和医学界的普遍共识。美国国立卫生研究院院长柯林斯去年3月就发表文章指出，新冠病毒是自然界产生的，不是实验室操作的产物。柯林斯最近接受CNBC采访时再次指出，大量证据表明新冠病毒系自然起源，病毒并没有人为制造的特征。世卫组织的国际专家组两次赴华开展溯源联合研究，发布了联合研究报告，认为新冠病毒通过实验室引入人类“极不可能”。这是一份权威的、经得起科学和历史检验的报告，必须得到尊重和实施，今后全球溯源工作应该也只能在此基础上开展。

然而，正如《波士顿先驱报》社论所提到的，科学没有改变，但政治氛围变了。部分美国政客和媒体热衷搞疫情污名化、病毒标签化、溯源政治化，散播“实验室泄漏论”，企图推翻联合研究报告，这种背弃科学和真理、扭曲事实和真相的行为，是对全球科学家和科学的不尊重。美政府通过情报机构搞所谓溯源调查，本身就是反科学的，最终得出的调查报告不可能是一份基于事实和科学方法的科学报告，也不可能就病毒溯源得出任何科学的结论，只会对国际溯源和全球抗疫合作造成干扰和破坏。中方对全球溯源问题的立场是一贯的、明确的，始终支持并将继续参加科学溯源，我们反对的是政治溯源，违背世卫大会决议的溯源，以及抛弃中国—世卫组织联合研究报告的溯源。

病毒没有国界，疫情不分种族。当前疫情反复蔓延，团结合作抗击疫情仍是当务之急。在去年新冠疫情最困难的时期，驻纽约总领馆积极推动中国和领区地方政府、各界民众之间开展抗疫合作，包括促成中国民间人士向纽约州捐赠1000台呼吸机、为新英格兰爱国者队从深圳运送120万个口罩至马萨诸塞州开通“绿色通道”等，书写了两国人民携手抗疫佳话。中美科学界的合作同样令人印象深刻，包括哥伦比亚大学传染病学家利普金教授继2003年非典疫情后再次“逆行”赴华驰援，中方专家同领区医疗机构分享抗疫经验，举办复旦大学附属华山医院感染科与纽约西奈山系统、湘雅医院与耶鲁大学等多场交流会等。当前德尔塔病毒引发的严峻疫情形势持续蔓延，驻纽约总领馆愿继续与领区各界一道，弘扬科学精神、秉持科学态度、遵循科学规律，推进中国与领区在各领域的抗疫合作，为人类最终战胜疫情共同作出贡献。

二、问：《波士顿先驱报》这篇社论还提到，在去年新冠肺炎疫情初期，时任美国总统特朗普将新冠病毒称为“中国病毒”的污名化言论引发美排外和仇亚情绪，甚至暴力行为。在此背景下，关于病毒溯源的推测也可能引发被称为仇外主义的风险。无论溯源结果如何，政治分歧都将继续蔓延。请问发言人对此有何评论？

答：我们注意到，这篇社论援引了拜登总统去年在特朗普政府发布对中国旅行禁令后的推文。他说，我们正处于新冠病毒危机之中，需要用科学来引领前进，而不是特朗普那种仇外和散布恐惧的疯狂行为。一年多以后的今天，情况是否发生了变化？以下事实可能更有说服力：

据美国有线电视新闻网(CNN)24日的报道，纽约亚美联盟等美亚裔组织领袖担心，拜登政府即将公布的新冠病毒溯源调查报告将被用来将种族主义言论合法化，导致美全国各地发生更多仇亚暴力事件。无论报告得出什么结论，美亚裔社区将继续成为仇外者的目标。据美国“停止仇恨亚太裔”组织近日发布报告称，自2020年3月19日至2021年6月30日，该组织共记录9081起仇恨亚裔事件。据纽约当地媒体报道，纽约市上周日又发生一起52岁亚裔女性遇袭事件，袭击者并发表仇恨亚裔言论，叫嚣“滚回你的国家”。

我想指出，中方坚持合作抗疫，反对将疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化。美国亚裔民众的关切不应遭到漠视。从美国上届政府喊出“中国病毒”，到本届政府公开动用情报机构大搞针对武汉实验室的有罪推定式调查，美国的部分政客们仍在试图通过在全世界散布污名化言论进行“甩锅”和“推责”。此举加剧华裔等少数族裔在美社会中遭受歧视、欺凌乃至仇恨、攻击的状况，导致种族歧视问题雪上加霜，与拜登总统“团结美国”的执政承诺背道而驰。中国和世界各国一样，都是疫情的受害者，都希望尽快找到病毒源头，及早阻断疫情传播。溯源合作必须坚持科学的方向，必须坚决反对政治化。中方愿同各方一道，积极开展全球科学溯源，为人类最终战胜疫情作出中国贡献。

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