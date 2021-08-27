历经百年，中国共产党的发展逻辑与胜利密码是什么？——对于这一备受国际社会关注的问题，中共中央宣传部26日发布的《中国共产党的历史使命与行动价值》文献给予了清晰回答，这就是——“来自人民、依靠人民、为了人民”。

这部超过四万字的厚重文献，全面介绍了中国共产党的百年奋斗历程，深刻阐释了中共治国理政理念、实践和成就。其中，文献对中共与中国人民关系的论述尤其令人印象深刻。读懂这些内容，国际社会可以更好了解中共从哪里来、到哪里去，更好理解中国政府的支持率何以连续多年在国际知名机构的民调中高居全球榜首。

作为马克思主义政党，中共诞生于中国人民反抗封建统治和外来侵略的激烈斗争中，人民性是其本质特征。“对人民有利的就坚持去做，对人民不利的就坚决反对”——这一贯穿中国革命、建设和改革各个时期的原则，使得中共奋斗目标与人民希望诉求保持一致。事实上，不论是建党之初的50多名党员，还是如今的9500多万名党员，他们始终是中国人民中的普通一员，“既来自人民又有先进性，既保持先进又不失人民本色”。由此，中共获得了取之不尽的力量，并紧紧依靠人民战胜一个又一个困难、取得一个又一个胜利。

从打响赶跑侵略者的人民战争，到建设人民当家作主的新中国；从推进改革开放，到全面建成小康社会，中国人民在中共带领下主动性与创造性被充分激发，深刻验证了“人民是历史的创造者”这一颠扑不破的真理。

以抗击新冠疫情为例，中国人民所展现的自觉与努力令世界动容。去年2月赴武汉考察的世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德曾感叹，“武汉街道空无一人，但是每个窗户后面都有配合应对疫情的市民”。联合国秘书长古特雷斯评价说，中国人民为遏制病毒传播作出的牺牲，是对全人类的伟大贡献。

在英国社会科学院院士马丁·阿尔布劳看来，中国共产党领导中国人民实现成功发展的秘诀之一，就是中国共产党始终坚持全心全意为人民服务。事实上，“为了什么人”问题是一个政党的试金石。回顾中共百年来的一切努力，都是为了让中国人民真正成为国家、社会和自己命运的主人，过上幸福生活，走向共同富裕。

人均国民总收入超过1万美元、形成超过4亿人的世界规模最大的中等收入群体、建成世界规模最大的社会保障体系、成为世界公认的最有安全感的国家之一……这些实实在在的成就，体现了中国人的幸福感与获得感，也佐证了中国共产党百年来奋斗的价值。如今的中国人可以平视世界，也愿为世界和平与发展作出更多贡献。

“中国共产党的发展历程证明，当把人民利益放在第一位时，一切皆有可能。”这是美国共产党联合主席罗萨纳·坎布龙在对中国进行实地考察后得出的结论。确实，于中共而言， “人民”二字已经深深融入血脉，成为永不磨灭的精神基因。

始终把人民放在心中最高位置——这是世界第一大党的胜利密码，也是她创造更好未来的力量来源。这也雄辩地证明：任何想把中国共产党同中国人民分割开来、对立起来的企图，都不会得逞；任何想让中国人民放弃中国共产党领导的企图，都不会得逞。

（国际锐评评论员）

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