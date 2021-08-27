新华社北京8月27日电 题：中共百年辉煌的世界意义

新华社记者郑汉根 乔继红

中共中央宣传部26日发布文献《中国共产党的历史使命与行动价值》，对中国共产党百年辉煌和艰辛奋斗的历程进行回顾，对党始终保持强大领导力和生机活力的根源进行剖析，对党为人类和平发展事业作出的努力进行总结。中国共产党的百年奋斗历程和执政成就，为世界政治文明发展贡献了东方智慧，为人类实现持久和平发展贡献了重要力量，受到举世瞩目。

把人民放在心中最高位置，全心全意为人民服务，中国共产党在世界政治史上谱写了践行人民至上理念的光辉篇章。100年来，中国共产党始终把人民放在第一位，与人民有福同享、有难同当，有盐同咸、无盐同淡。党与人民一体同心、休戚与共、生死相依。“回溯百年历史，始终与人民在一起，是中国共产党取得彪炳史册伟大功绩的一个秘诀。”日本前首相鸠山由纪夫由衷赞叹。意大利共产党全国书记毛罗·阿尔博雷西说，中国共产党践行以人民为中心的理念，为世界其他执政党树立了非常好的榜样。

把亿万人民团结和凝聚起来，不断取得新的胜利，中国共产党所展现的强大领导力执政力令世界瞩目。党中央坚强有力，制定正确路线和战略策略，决策部署有效贯彻，团结和凝聚各方力量……在波兰新左翼党副主席安杰伊·舍伊纳看来，中国共产党治党治国的经验为其他国家带来启迪。斯里兰卡自由党主席、前总统西里塞纳说，中国共产党发挥卓越的领导力，在国家治理和经济社会发展方面取得卓越成就，创造了彪炳史册的人间奇迹，“我们期待向中国共产党学习借鉴更多治党理政经验。”

能够进行伟大的自我革命，历经百年风雨仍然保持青春活力，中国共产党的自我革新能力为世界其他国家政党建设提供重要借鉴。100年来，中国共产党历经千锤百炼而朝气蓬勃，能够经受住各种挑战和考验，不变质、不变色、不变味，一个很重要的原因就是勇于自我革命。巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，不同国家的政党尽管在意识形态、政治理念上存在差异，但对增强自我完善能力、提高自身素养和队伍建设的追求是共同的，中国共产党可以给其他政党的建设提供借鉴。

弘扬国际主义精神，始终站在人类进步的一边，中国共产党为人类和平发展事业不断作出新的贡献。从坚定维护世界和平到为促进共同发展贡献力量，从坚定不移走和平发展道路到推动构建人类命运共同体，中国共产党为增进世界人民福祉勇于担当。新冠疫情暴发以来，中国力所能及为国际组织和其他国家提供援助，截至2021年6月，共为受疫情影响的发展中国家抗疫以及恢复经济社会发展提供了20亿美元援助，向150多个国家和13个国际组织提供了抗疫物资援助。“中国共产党看到的是人类共同的需求，倡导的是友好与合作的方式。”泰国前国会主席、前副总理颇钦·蓬拉军这样评价。

站在百年历史新起点，中国共产党和中国人民踏上了全面建设社会主义现代化国家的新征程。展望未来，中国共产党必将继续践行以人民为中心的发展思想，不断加强先进性和纯洁性建设，不断提高领导水平和执政水平，在为中国人民创造更加幸福生活的同时，推动构建人类命运共同体，助力建设一个更加美好的世界。

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