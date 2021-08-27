新华社北京8月27日电 综述：多国科研专家认为新冠病毒溯源应基于科学

新华社记者

据美国媒体报道，美国情报机构“操刀”的新冠病毒溯源调查报告已经提交白宫，其内容了无新意，但继续鼓吹新冠病毒“实验室泄漏论”。多国科研专家在接受新华社记者采访时表示，“实验室泄漏论”经不起科学推敲，新冠病毒溯源应基于科学事实，不应掺杂政治利益。

“实验室泄漏论”站不住脚

“没有任何证据表明新冠病毒是实验室制造的，所有这些说法（‘实验室泄漏论’）都经不起科学审视。”英国格拉斯哥大学病毒研究中心病毒基因组学负责人戴维·罗伯逊教授日前在接受新华社记者邮件采访时表示。

他写道：“‘实验室泄漏论’除了指出武汉病毒研究所的地理位置在武汉外，没有提供其他任何证据。”

针对一些阴谋论者声称RaTG13冠状病毒可能是新冠病毒的源头，罗伯逊说，武汉病毒研究所研究人员从云南蝙蝠身上分离出来的这种冠状病毒与新冠病毒差别很大，有约1100个突变不同，RaTG13冠状病毒不可能是新冠病毒的祖先。

俄罗斯科学院基因生物学研究所高级科学家阿列克谢·杰伊金日前在接受新华社记者采访时说，新冠病毒全球溯源应考虑每种可能性。杰伊金反对在新冠病毒溯源问题上搞有罪推定，并指出关于新冠病毒是从武汉病毒研究所泄漏的说法毫无根据。

曾参与指导武汉病毒研究所P4（生物安全四级）实验室建设和认证的法国专家加布里埃尔·格拉斯在接受新华社记者专访时说，判定武汉实验室病毒泄漏可能性为零是基于常识。

他解释说：“操作P4实验室是非常昂贵的，无论在金钱还是时间上。由于安全方面的限制，操作时需要穿戴压力很大的‘太空服’行走，实验则需要更长的时间进行，因此人们不会使用P4处理生物安全等级三级的病原体，也不会使用P3实验室处理生物安全等级二级的病原体，这是常识。冠状病毒（包括新冠病毒）属于二级或三级病原体，从未属于过四级。”

“这就像：如果你需要移动30公斤的冰箱，你不会用20吨的起重机来做，这完全不合逻辑。既然没有任何理由在P4实验室里培养新冠病毒，因此也不存在新冠病毒从P4实验室泄漏出来的可能。将它们联系在一起只会造成混乱。”格拉斯说。

病毒溯源不应政治化

“病毒溯源是十分复杂的科学问题，理应由病毒、基因等领域的国际专家通过合作探寻病毒源头，不应该由政客主导。”埃及国家研究中心流感病毒专家穆罕默德·谢希尼日前在接受新华社记者专访时说。

对于有的国家动用情报部门搞溯源调查，谢希尼说，病毒溯源不应被政治化，不应为病毒贴上“某国病毒”的标签。“将溯源问题政治化势必干扰国际抗疫合作，不能让政治因素超越科学因素主导溯源工作”。

墨西哥国立自治大学流行病学专家埃莱娜·雷耶斯日前接受新华社记者采访时表示，新冠病毒溯源等卫生领域工作不应掺杂政治利益，否则将阻碍科学在防疫中发挥自身作用，影响民众生命安全。

雷耶斯说，政府方面应学习如何开展合作，拒绝将卫生健康问题政治化，不能把责任推给某个国家。各国必须承担起内部责任，每个国家都有义务促进公共卫生发展，维护人民健康。

刚果（金）国家生物医学研究院院长、刚果（金）新冠疫情防控跨部门委员会协调人让-雅克·穆荫贝日前在接受新华社记者专访时强调，新冠病毒溯源是“纯粹的”科学问题，必须由科学家来解决。（参与记者：林小春、颜亮、杨骏、张健、李碧念、吴昊、朱雨博、蒋超、石昊、高兰、史彧）

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