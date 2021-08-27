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专访：中国共产党的奉献精神激励中国人民不断向前——斯里兰卡议长阿贝瓦德纳赞赏中国脱贫成就

2021年08月27日16:02 | 来源：新华网
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　　新华社科伦坡8月27日电 专访：中国共产党的奉献精神激励中国人民不断向前——斯里兰卡议长阿贝瓦德纳赞赏中国脱贫成就

　　新华社记者唐璐

　　“中国共产党所具有的奉献精神，激励中国人民为国家发展作出更大贡献。”斯里兰卡议长阿贝瓦德纳日前在接受新华社记者专访时，称赞中共领导中国成功脱贫。

　　在采访中，阿贝瓦德纳多次提及“奉献精神”一词。在他看来，中国脱贫攻坚战的成功与中国共产党的坚定领导密不可分。“信念、承诺和奉献精神，我认为中国共产党正是得益于这几点特质，领导中国取得了各项伟大成就。”

　　阿贝瓦德纳曾多次访华，目睹了中国发生的巨变。他第一次到中国还是在1987年，而最近一次在2018年的中国之行则给他留下了深刻印象。“那次访华是我首次远离北京这样的大都市，第一次有机会深入到中国内地去观察。这让我感受到中国令人惊异的发展速度。”

　　阿贝瓦德纳说，让他感触最深的是中国农村发生的种种变化。“中国政府长期致力于解决贫困问题，这非常了不起”。改革开放以来，中国7亿多人摆脱贫困。特别是中共十八大以来，中国近1亿农村贫困人口现行标准下全部脱贫，这一成就“很神奇”。

　　在经历30年国内战争的创伤后，斯里兰卡曾经的战乱地区如今已成为该国主要的农业产区，当地民众也普遍拥有住房、水和电等基础设施及资源，发展令人瞩目。阿贝瓦德纳说，斯里兰卡决策者可以和中国同行进行更多对话，增进对华了解，借鉴中国发展的成功经验。

　　阿贝瓦德纳强调，斯中两国之间的许多大型发展项目都是建立在双赢基础上。“科伦坡港口城是‘一带一路’的旗舰项目，也是斯里兰卡迄今最大的外国直接投资项目。未来港口城的建成将给斯里兰卡带来更多投资，并会成为推动国家未来经济发展的重要引擎。”

(责编：燕勐、崔越)

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