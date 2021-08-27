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拜登：将打击“伊斯兰国”并按计划撤离阿富汗

2021年08月27日16:01 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿8月26日电（记者刘品然　邓仙来）美国总统拜登26日说，美方将打击在阿富汗首都喀布尔发动袭击的“伊斯兰国”阿富汗分支，同时将继续按计划撤离阿富汗。

　　喀布尔机场外26日早些时候发生两起自杀式炸弹袭击事件，目前美方确认袭击已造成美军13人死亡、18人受伤。拜登当天下午在白宫就袭击事件发表讲话说，美方认为“伊斯兰国”阿富汗分支实施了袭击，他已命令军方制订计划打击该组织领导人、设施等。他还说，目前没有证据显示阿富汗塔利班与袭击有关。

　　拜登说，美方会继续按计划进行人员撤离行动，美军撤出后，美方仍会设法协助美国公民和阿富汗伙伴离境。

　　白宫新闻秘书普萨基当天说，美军8月31日前从阿富汗撤出的计划没有改变。

　　美国中央司令部司令麦肯齐26日在国防部记者会上说，两名据信来自“伊斯兰国”的自杀式袭击者当天先后在喀布尔机场阿贝门以及附近的男爵酒店引爆炸弹。在阿贝门发生爆炸后，多名“伊斯兰国”武装分子向平民和军方开火。他还说，目前仍存在针对机场的袭击威胁。

　　另据报道，“伊斯兰国”当天发表声明，宣称在喀布尔机场外实施了自杀式炸弹袭击。

　　连日来，美国和盟友在喀布尔机场展开大规模人员撤离行动，机场外有大量人员聚集，现场混乱。白宫官员26日说，自8月14日以来已有超过10万人撤离。

　　拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月他又表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。8月15日，塔利班进入并控制喀布尔，宣布“阿富汗的战争已经结束”。

(责编：燕勐、崔越)

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