中国驻土耳其大使刘少宾在颁奖典礼上致辞。人民网记者 王传宝摄

人民网安卡拉8月24日电 （记者王传宝）第五届“我想象的中国”土耳其高中生绘画比赛颁奖典礼暨中土建交50周年“我想象的中国”第五届绘画比赛优秀作品展24日在安卡拉举办，中国驻土耳其大使刘少宾、土耳其教育部战略发展司司长莱布莱比吉、国际学术与文化基金会主席欧凯、获奖学生代表、相关学校师生和历届参赛获奖学生及美术老师代表、中土媒体代表和中土友好人士近百人出席了典礼。

刘少宾大使在致辞中说，今年是中土建交50周年。50年来，在两国政府和人民的共同努力下，特别是2010年建立战略合作关系以来，两国政治、经贸、人文、科技等各领域合作快速发展，给双方都带来了重要福祉，两国人民相互了解不断深入，友好的纽带更加紧密。值此中土建交50周年之际，第五届“我想象的中国”土耳其高中生绘画比赛成功举办很有意义。

刘少宾大使表示，“我想象的中国”土耳其高中生绘画比赛已经成功举办了五届，得到了中土两国各界的关注和赞誉，这不仅仅是艺术的创作，而是了解中国、感知中国，促进两国人民友谊的象征。国之交在于民相亲，青年一代承载着中土关系发展的未来。

刘少宾大使说：“我衷心期待有更多的土耳其高中生参加绘画比赛，期待有更多的土耳其青年到中国访学，亲眼看看你们梦想中的国度。我也衷心希望更多的青年一代投身于中土友好关系的建设中来，成为两国友好小使者，用你们的努力，为深化中土两国关系贡献一份力量。”

第五届“我想象的中国”土耳其高中生绘画比赛以“中土建交50年”为主题征集作品，共收到来自45个省市118所高中的174幅作品。经评委会评选，12件作品脱颖而出获奖，来自艾登省于克塞尔美术高中的厄玆德米尔以中土共同的文化元素茶创作的“友谊茶”获得第一名。她在作品说明中写到：“我从小就一直想了解中国文化，梦想着坐在一位中国朋友对面喝中国茶。我请她品尝土耳其茶，向她讲述我国的文化，她也向我讲述中国文化。作品中的时钟象征着我们之间永恒的友谊。始自丝绸之路的中土友谊纽带将日益强大，将我们联系得更加紧密。绘画中的铁路以及瓷砖彩绘图案则象征着中土之间的贸易往来。”

“我想象的中国”土耳其高中生绘画比赛开始于2016年，至今共举办了5届。每届评选出10幅优秀作品，获奖的小画家同时获邀到中国访学。本届绘画比赛优秀作品展共展出“我想象的中国”“我所见的中国”“一带一路”等主题的140幅精选作品。

(责编：苏缨翔、刘慧)