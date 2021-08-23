8月23日，中国驻东盟大使邓锡军以视频方式出席报告发布仪式。中国驻东盟使团供图

人民网雅加达8月23日电 （记者徐伟）东盟就发展问题编制的首份综合性报告—《东盟发展展望》报告（下称“报告”）面向智库机构视频发布仪式23日顺利举办。据东盟秘书处介绍，报告以包容性和可持续发展为主题，呈现了东盟地区发展迄今为止取得的成就和面临的挑战，并对该地区实现包容性与可持续发展的可能途径提出了有关看法。

报告认为，过去50年来，东盟在人类可持续发展方面取得了显著进步，使数百万人摆脱贫困，并改善民众享受教育和健康的机会。2019年，东盟十国的GDP总和为3.2万亿美元，使东盟成为世界第五大经济体。

东盟副秘书长康富向中国对报告编制的支持致以衷心感谢。康富表示，这是一份里程碑式报告，对东盟实现包容性与可持续发展的历程进行了全面和分析性概述。东盟地区正努力克服新冠疫情影响，他希望报告有助于增强本地区在充满挑战的时期保障发展成果，报告及其创新性观点能够促进本地区循证政策规划发展和实现更大政策自主权。

以视频方式出席仪式的中国驻东盟大使邓锡军在致辞中说，中方很高兴通过中国—东盟合作基金为报告撰写提供支持。报告发布恰逢中国—东盟建立对话关系30周年和中国—东盟可持续发展合作年，是中国—东盟战略伙伴关系的一项标志性成果。中国—东盟建立对话关系30年来，可持续发展一直是双方务实合作的重要领域，引领了本地区可持续发展进程，为实现联合国可持续发展议程目标做出了重要贡献。

邓锡军表示，中国已迈上全面建设社会主义现代化国家的新征程，将以实现高质量发展为目标，努力提高发展的包容性和韧性。东盟已出台《东盟全面复苏框架》，将迈向更可持续、更具韧性的未来作为战略领域之一，中国—东盟持续深化可持续发展领域合作具备坚实基础。双方要加强战略对接，强化抗疫合作并夯实合作机制，共创中国和东盟可持续发展的美好未来。

东盟成员国常驻代表、东盟伙伴国驻东盟外交机构代表、中国与东盟国家相关智库和专家学者，以及联合国开发计划署等国际机构的近130人出席报告发布仪式，听取报告主要内容介绍，并围绕东盟可持续发展、中国—东盟可持续发展合作等议题进行交流研讨。

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