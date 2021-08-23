新华社北京8月23日电（记者伍岳、马卓言）外交部发言人汪文斌23日表示，美方一再声称新冠病毒是从实验室泄漏出去的，但事实上，最应当调查的正是美方自己。中方奉劝美方，不要再往别人身上泼脏水，先把自家实验室的情况调查清楚再说。

当日例行记者会上，有记者问：近日，美国北卡罗来纳大学生物实验室和该校素有“冠状病毒猎手”之称的巴里克教授持续引发媒体关注，特别是巴里克在人工合成冠状病毒方面的高超技术、北卡大学生物实验室糟糕的安全记录，以及巴里克同德特里克堡非同寻常的合作关系。中方对此有何评论？

汪文斌说，一段时间以来，美方无视中国－世卫组织联合研究报告关于病毒从实验室泄漏是极不可能的结论，执意炒作所谓“武汉病毒研究所实验室泄漏论”，甚至为此不惜动用情报机构炮制所谓溯源调查报告。但抹黑中国洗刷不了美国自己。美方一再声称新冠病毒是从实验室泄漏出去的，但事实上，最应当调查的正是美国自己。

汪文斌说，美国是重组病毒研究开展得最早、能力最强的国家，也是全球冠状病毒研究的最大资助者和实施方。据报道，巴里克教授早在1990年就开始了重组冠状病毒的研究，其团队早就具备极其成熟的冠状病毒合成及改造能力。巴里克本人曾在去年9月接受意大利国家电视台采访时称，他可以做到“人为改造病毒却不留痕迹”。“事实上，只要调查巴里克团队及其实验室，就可以澄清对冠状病毒的研究有没有、会不会产生新冠病毒。”

汪文斌说，美国也是生物实验室安全记录最糟糕的国家。2015年1月至2020年6月，北卡大学共向美国国立卫生研究院报告28起涉及基因工程微生物的安全事故，其中6起涉及包括严重急性呼吸综合征（SARS）冠状病毒、中东呼吸综合征（MERS）冠状病毒和新冠病毒在内的冠状病毒，且许多病毒经过了基因改造，共8名研究人员可能被感染。除2020年4月1名研究人员因被感染新冠病毒的小鼠咬伤隔离14天外，其他事故所有暴露病毒人员均正常工作生活，且有关事故报告还特意删除了基因编辑情况、事故处理过程等关键细节。

汪文斌说，巴里克和美国德特里克堡生物基地从事高危病毒和冠状病毒研究的两家研究机构“美国陆军传染病医学研究所”、“综合研究设施”都有密切合作关系。巴里克丰富的冠状病毒资源和改造技术也通过上述合作被广泛运用在德特里克堡。而德特里克堡的“美国陆军传染病医学研究所”就曾在2019年秋季新冠疫情暴发前发生过严重安全事故，一度被美国疾控中心叫停。

他说，美国处心积虑试图证明武汉病毒研究所泄漏了新冠病毒，但世卫专家已经两次到访了武汉病毒研究所，得出病毒自武汉实验室泄漏极不可能的结论。“那么请问，美国什么时候邀请世卫专家到北卡大学生物实验室和德特里克堡‘美国陆军传染病医学研究所’去进行调查呢？我们奉劝美方，不要再往别人身上泼脏水，先把自家实验室的情况调查清楚再说。”

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