新华社柏林8月23日电（国际观察）默克尔为延续对俄务实外交铺路

新华社记者张远

德国总理默克尔20日和22日访问俄罗斯和乌克兰，与两国领导人讨论了“北溪-2”天然气管道项目等问题。由于德国9月末将举行联邦议院选举，默克尔不再参选，德国舆论认为这是默克尔的“告别访问”，以使德国的对俄务实外交延续下去。

劝说俄方

默克尔20日与普京进行了近3个小时的会谈，涉及的重点议题包括阿富汗局势、俄反对派人士纳瓦利内、“北溪-2”天然气管道项目等。

关于阿富汗局势，默克尔提出，希望俄方利用其对阿富汗塔利班的影响力，为当地德国人以及曾协助德国和北约的阿富汗人撤离提供便利。普京则着重强调西方的阿富汗政策“不负责任”、将“外来价值观”强加于人，并表示国际社会应在联合国安理会协调下密切关注阿富汗政治进程。

关于纳瓦利内问题，默克尔要求普京释放这名反对派人士。普京则明确拒绝，并指出纳瓦利内被关押是因为违法而非因其政治活动。

虽然在上述问题上存在分歧，但关于即将完工的“北溪-2”项目，双方达成部分共识。

“北溪-2”管道经波罗的海连接俄罗斯和德国，建成后可使俄罗斯绕过乌克兰向其他欧洲国家输送天然气，因此被美国和乌克兰视为对乌能源和政治安全的威胁。今年7月，德美达成协议，双方支持乌克兰在2024年后继续保持天然气过境国地位，德国将尽力促成俄乌两国将俄天然气过境乌协议延长十年。

普京与默克尔会谈后表示，将遵守承诺维持乌克兰天然气过境国地位。但关于延长过境协议，普京要求欧洲各国首先给出经乌输送天然气的具体购买数量。

安抚乌方

在默克尔的乌克兰之行中，“北溪-2”无疑是最重要的议题。乌总统泽连斯基在与默克尔会面前对德方表达不满，称“北溪-2”项目将成为俄罗斯的“武器”，指责德国对待俄态度“软弱”，要求默克尔向普京施压。

默克尔访乌期间在记者会上表示，德国政府换届后会继续解决乌克兰的能源安全问题，也将帮助乌改善能源结构，减少对俄天然气的依赖。如果“北溪-2”项目真的被用作“武器”，德政府将在欧盟框架内对俄实施制裁。

分析人士指出，默克尔此言意在安抚乌克兰，但效果恐怕不尽如人意。乌克兰政治评论家弗拉基米尔·费先科在接受媒体采访时表示，乌德领导人没有达成突破性协议，这并不奇怪。俄罗斯《消息报》刊文指出，默克尔没能说服乌克兰相信西方，她与泽连斯基的会晤并未展现德乌友好关系。

坚持对话

默克尔自2005年上任以来已20次访问俄罗斯，一直维系着德俄之间的高层沟通。自2014年克里米亚并入俄罗斯后，欧盟开始对俄实施经济制裁，德俄、欧俄关系因乌克兰问题趋于紧张。此外，随着近年来网络安全问题、纳瓦利内“中毒”事件等新的矛盾点出现，德国和欧盟内部主张对俄强硬的声音也逐渐增多。但默克尔一直主张保持与俄方务实对话，并且在形成谈判解决乌克兰问题的“诺曼底模式”和促成有关乌东部地区停火的明斯克协议方面发挥了重要作用。在“北溪-2”问题上，默克尔也是顶着美国的压力和乌克兰的反对，坚持推进对俄务实合作。

据英国《卫报》报道，默克尔今年年初曾强调，同俄方发展关系非常困难，双方有诸多矛盾，“但我是坚持要与俄对话的那个人”。

今年6月，美俄领导人日内瓦会晤后，默克尔主张欧盟领导人与普京会晤，通过对话推动矛盾缓解，确保欧洲稳定。此次在与普京的会谈中，默克尔再次强调，尽管存在深刻分歧，德俄双方也应保持对话。

一些分析人士认为，尽管默克尔此次俄乌之行收获不多，但体现了其长期以来坚持与俄对话的一贯主张，为“后默克尔时代”的德俄乃至欧俄关系做了铺垫。（参与记者：孙萍）

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