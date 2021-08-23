新华社北京8月23日电（记者马卓言、伍岳）针对美多个亚裔团体敦促美国总统拜登暂停司法部“中国行动计划”一事，外交部发言人汪文斌23日表示，美方应切实纠正错误做法，停止以中国为“假想敌”，停止编造借口对中国进行抹黑打压，停止干扰中美在科技、人文等领域的正常交流合作。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国20多个亚裔团体19日联名致函拜登称，美司法部正在实施的“中国行动计划”名义上旨在调查并起诉经济间谍和商业窃密行为，实际上却使亚裔移民特别是华裔科学家遭受种族歧视、监视和不当起诉，应予暂停。外交部对此有何评论？

汪文斌说，此前，美国媒体已经曝光，这个所谓的“中国行动计划”先设办案指标、再查案，如此罔顾司法正义的做法只会造成冤假错案。事实充分证明，美国上届政府推出的“中国行动计划”，实质上就是少数反华政客泛化国家安全概念、对华进行疯狂遏制打压的工具，不仅对中美关系造成严重冲击，也加剧了美国国内的种族歧视现象，对美国国内亚裔群体造成严重伤害。

“美方应切实纠正上述错误做法，停止以中国为‘假想敌’，停止编造借口对中国进行抹黑打压，停止干扰中美在科技、人文等领域的正常交流合作。”汪文斌说。

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