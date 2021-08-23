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塔吉克斯坦执政党反对把疫情溯源问题政治化

2021年08月23日17:23 | 来源：新华网
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新华社杜尚别8月23日电 塔吉克斯坦执政党、人民民主党第一副主席阿济济日前表示，中国为全球抗疫作出了重要贡献，塔方反对任何将疫情溯源问题政治化、标签化、污名化的企图。

据中国驻塔吉克斯坦大使馆消息，中国驻塔大使刘彬日前会见阿济济，就国际抗疫合作及新冠病毒溯源问题交换意见。

阿济济表示，团结合作抗击疫情是国际社会的当务之急和优先事项，中国已向全球提供超过8亿剂疫苗，为全球抗疫作出重要贡献，其中包括向塔提供280万剂疫苗，塔方对此表示高度赞赏。塔人民民主党始终支持并赞赏中国共产党在全球抗疫合作方面的立场及贡献，反对任何将疫情溯源问题政治化、标签化、污名化的企图，反对一切通过政治操弄干扰病毒溯源进程和国际抗疫合作的企图，支持以协作、透明、多边主义方式开展病毒溯源。

刘彬表示，疫情发生以来，中方秉持人类卫生健康共同体理念，积极同国际社会开展交流合作，力所能及地提供抗疫援助。新冠病毒溯源是个科学问题，中方始终支持并将继续参与全球科学溯源，反对任何为一己政治私利而漠视生命、将科学问题政治化或对别国进行抹黑攻击的行为。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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