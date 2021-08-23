日前，美国北卡罗来纳大学生物实验室及该校素有“冠状病毒猎手”之称的巴里克教授持续引发媒体关注。据报道，巴里克本人曾在去年接受采访时称，他可以做到“人为改造病毒却不留痕迹”。对此，外交部发言人汪文斌8月23日表示，一段时间以来，美方无视中国-世卫组织联合研究报告关于病毒从实验室泄漏是极不可能的结论，执意炒作所谓“武汉病毒研究所实验室泄漏论”，甚至为此不惜动用情报机构炮制所谓的溯源调查报告，但是抹黑中国洗刷不了美国自己。美方一再声称新冠病毒是从实验室泄漏出去的，但事实上，最应当调查的正是美方自己。

汪文斌说，美国是重组病毒研究开展得最早、能力最强的国家，也是全球冠状病毒研究的最大资助者和实施方；美国也是生物实验室安全记录最糟糕的国家。巴里克和美国德特里克堡生物基地从事高危病毒和冠状病毒研究的两家研究机构都有密切合作关系。巴里克丰富的冠状病毒资源和改造技术也通过上述合作被广泛运用在德堡。

“美国什么时候能邀请世卫组织的专家到北卡大学的生物实验室和德堡‘美国陆军传染病医学研究所’去进行调查？我们奉劝美方，不要再往别人身上泼脏水，先把自身实验室的情况调查清楚再说。”他说。（记者马卓言、伍岳）

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