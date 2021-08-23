新华社布鲁塞尔8月23日电 题：保持韧性活力 中欧经贸互动紧密

新华社记者

欧洲主要经济体近期公布的贸易数据显示，在疫情蔓延背景下，欧洲国家与中国的经济互动更加频繁，贸易关系更加紧密。一些海外机构和人士认为，相关数据反映中欧相互依存度越来越高，以事实有力驳斥了少数国家鼓吹的与中国“脱钩”论。

欧盟统计局近日公布的数据显示，新冠疫情下，欧中经贸合作保持强劲韧性和活力，今年上半年中国继续保持欧盟第一大贸易伙伴地位。数据显示，今年上半年，欧盟货物贸易出口额为10489亿欧元，同比增长13.8%；进口额为9645亿欧元，同比增长13.9%。其中，欧盟向中国出口商品1126亿欧元，同比增长20.2%；从中国进口商品2101亿欧元，同比增长15.5%。

以英国为例，由于中国经济率先从疫情中恢复，今年上半年中英贸易呈现良好发展态势。英国国家统计局公布的数据显示，第一季度中国超过德国成为英国最大的单一货物进口来源国。

英国智库牛津经济研究院近日发布报告称，正如发达经济体并未与中国脱钩一样，中国也没有与世界脱钩。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利也直言：“与中国经济脱钩完全不符合我们意愿，也与我们自身利益相悖。”

从企业层面看，今年上半年，许多欧洲跨国公司在中国市场取得不俗业绩，助力全球营收同比大幅增长，他们在中国扩大投资的意愿不断增强。中国欧盟商会发布的《商业信心调查2021》显示，60%受访欧洲企业计划于2021年扩大在华业务，约一半受访企业表示他们在中国的利润率高于全球平均水平，比例均远高于去年。

诺基亚首席执行官佩卡·伦德马克说，公司一直视中国为重要市场，与中国企业在5G、人工智能和云技术等诸多领域展开积极合作。

分析人士指出，与中国“脱钩”论不可行，也不合理，将干扰全球产业链供应链的正常运转，更会破坏正常经贸交往。随着进一步扩大高水平对外开放、经济持续恢复带动需求回暖，中国将为全球贸易伙伴提供更广阔的发展空间和更巨大的市场机遇。

德国联邦统计局8月公布的最新数据显示，今年6月中国成为德国最大进口来源国，德国从中国的进口额同比上升11.1%，对中国的出口额同比上升16%。德国联邦外贸与投资署专家托马斯·博扬表示，随着全球经济逐步回暖，特别是中国等主要经济体经济形势良好，今后几个月德国经济增长前景将保持乐观。

根据法国海关统计数据，截至2020年底，中国已成为法国全球第七大出口市场和第六大进口来源地。中国驻法国大使卢沙野表示，中法两国经贸务实合作发展势头良好，法国已成为中国在欧盟的第三大贸易伙伴，而中国是法国最大的亚洲贸易伙伴。2020年中国首次成为欧盟最大贸易伙伴，中法两国双边贸易额持续增长，两国合作仍有很大发展空间。

分析人士认为，作为全球化和多边贸易体制的支持者，中国和欧洲拥有更广阔合作空间。今后中欧双方不仅可以加强经贸合作，携手助力世界经济复苏，还能在应对疫情、发展绿色和数字经济等方面大有作为。（参与记者：康逸、李骥志、孙晓玲、朱晟、陈晨、陈静）

(责编：燕勐、崔越)