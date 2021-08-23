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美国田纳西州暴雨致死人数升至22人

2021年08月23日16:24 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿8月22日电（记者邓仙来 徐剑梅）据美国田纳西州警方22日通报，该州中部暴雨引发洪水造成的死亡人数升至22人，另有逾20人失踪。

　　当天，该州汉弗莱斯县警方向当地媒体通报，继此前一天确认10名遇难者后，洪水灾害造成的死亡人数又增加12人，死者包括儿童和老年人。另据汉弗莱斯县首府韦弗利市公共安全部门统计，截至当地时间22日18时45分，仍有25人失踪。

　　另据韦弗利市消防和警察部门介绍，洪水冲毁交通及通信基础设施等，造成大量人员失联，当地需要联邦政府协助救灾。美国总统拜登22日表示，已敦促联邦紧急措施部门官员为该州救灾工作提供一切所需援助。

　　田纳西州21日宣布进入紧急状态。美国国家气象局预报显示，21日，汉弗莱斯县在不到24小时内降雨量高达430毫米，刷新田纳西州单日降雨量记录。

　　连日来，热带风暴等灾害天气持续影响美国东海岸。热带风暴“亨利”22日在东北部登陆，影响北至缅因州、南至特拉华州的大片区域，大量降雨造成严重交通堵塞和大面积停电，个别地区需要疏散居民。

(责编：崔越、刘洁妍)

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