新华社北京8月23日电 综合新华社驻外记者报道：美国国防部22日表示将动用民航飞机来协助美方在阿富汗的撤离行动。英国国防部说7名阿富汗平民在喀布尔机场混乱中丧生。奥地利总理反对该国接收更多阿富汗难民。

美国五角大楼发言人柯比22日在一份声明中说，国防部长奥斯汀已命令美军运输司令部司令启动民用航空预备队机制，包括来自美国联合航空、美国航空、达美航空在内的6家航空公司的18架飞机将参与撤离行动。

声明说，参与行动的民航飞机将不会前往阿富汗首都喀布尔，而是用于从中转地运送撤离人员至别处。此举将提升撤离人员的流转能力，使军用运输机专注于执行进出喀布尔机场的撤离行动。

巴林外交部20日发表声明说，巴林已同意参与疏散工作，为从阿富汗疏散到第三国的人员转移提供便利。

据美国媒体报道，1万至1.5万美国人和约7万曾为美方服务的阿富汗人及其亲属需要撤离。美军方表示，从本月15日塔利班进入喀布尔至21日，美军已从喀布尔撤离大约1.7万人。

美国总统拜登22日说，美军在过去一天从阿富汗撤出约3900人。拜登表示，政府和军方正就是否将美军部署延长至8月31日后进行讨论，他表示美方希望不必延长该期限。

自塔利班人员进入并控制喀布尔以来，许多试图逃离的阿富汗人涌向喀布尔机场，导致机场周边严重混乱。英国国防部22日在声明中说，目前已有7名阿富汗平民在喀布尔机场混乱中丧生。

奥地利媒体22日报道，奥总理库尔茨表示，他任内不会同意奥地利接收更多阿富汗难民。

巴基斯坦外长库雷希表示，阿富汗的和平稳定是巴基斯坦的优先事项之一，阿富汗人民应该走向正常生活。巴前外长哈尔认为，阿难民的处境都是美国出于一己之私造成的，美国必须担责。

英国前首相布莱尔21日在个人网站发表文章说，美国从阿富汗撤军不是出于战略需求，而是为了满足美国当局的政治需求。（参与记者：刘品然、张代蕾、许凤、沈敏、蒋超、王海洲、胡冠）

(责编：崔越、刘洁妍)