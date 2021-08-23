新华社曼谷8月23日电 通讯：一位中国老师的善举在泰国引发绵绵善意

新华社记者陈家宝

中国老师杨柏虽在今年5月告别了任教3年的泰国，但他仍牵挂着新冠疫情形势严峻的泰国那些曾与自己同甘共苦的人们。正是源于这份牵挂，杨柏和妻子的一个善举在泰国引发了绵绵善意。

想起在泰国工作时学生们对自己的帮助，心绪难平的杨柏与妻子一起将4000元人民币寄给好友、泰国海上丝路孔子学院泰方院长艾格叻，请他代为捐赠给需要帮助的人们。

让杨柏没想到的是，他和妻子的这份微薄心意成为源头活水，汇聚了四面八方涌来的善意。

怀揣着好友的嘱托，艾格叻感到责任重大。他用善款买了蔬菜、大米送到急需救助的贫困社区。记者在现场看到，头发花白的82岁奶奶本弥捧着沉甸甸的米和油，戴着口罩都难遮脸上洋溢的欣喜，不住地道谢。她说，儿子工作的厂里很多人确诊，被迫停工，现在一家八口人都在家待着，没有收入，吃饭都成问题。

救济现场的贫民窟景象触动了艾格叻和同行的人们：发绿的小河旁架起两排锈迹斑斑的灰色铁皮屋，车子驶不进去的长巷似乎没有尽头。艾格叻说，目前需要帮助的人实在太多了，人们看着粮袋那渴望的眼神，和拿到食物后感激的神情，让每个参与者都希望再为更多人做点什么。

之后，艾格叻和伙伴们又凑了点钱，购买了食品送到不同的社区。身边越来越多的朋友纷纷加入，出钱出力。5月以来他已组织了12次救济活动，向曼谷及周边地区分发了超过160万泰铢（1元人民币约合5泰铢）的物资。

今年4月泰国暴发新一波疫情，新增病例居高不下。工厂、贫民窟、建筑工地等人群高度聚集处是重灾区。空荡荡的大学校园里，几个学生在艾格叻的指挥下将大米和鸡蛋分装并堆上他的小车。在曼谷封城的日子里，他几乎每个星期都奔忙在这个城市条件最不好的社区。

“我看见许多可爱的泰国人和中国人，其中有唐人街薪水微薄的小摊贩，也有自发来帮忙分发物品的孔院老师和学生。慈善将我们聚在一起。”他说。

在海上丝路孔院旁经营云南餐馆的刀亚兰正是艾格叻口中“可爱的人”之一。疫情前曾经红火的小店如今门庭冷落、入不敷出。来自云南西双版纳的她说：“虽然我们也很困难，但比起许多三餐难继的泰国人，已经很幸运了，希望能多帮帮他们。”

金黄的面条装满整个餐盒，盖上满满一层肉和鸡蛋，刀亚兰将沉沉数十个餐盒堆上车子，为街上的流浪汉们送去一顿饱饭。

“不论多少，都是沉甸甸的心意。我要感谢中国朋友寄来的4000元人民币，我们完成了他的托付，又将这份心意延续了下去。”艾格叻发动汽车引擎，开始了他第13次慈善之旅。

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