新华社华盛顿8月22日电（记者刘品然）美国国防部22日表示将动用18架民航飞机参与美方在阿富汗人员撤离行动的中转运送工作。

五角大楼发言人柯比当天在一份声明中说，国防部长奥斯汀已命令美军运输司令部司令启动民用航空预备队机制，包括来自美国联合航空、美国航空、达美航空在内的六家航空公司的18架飞机将参与撤离行动。

声明说，参与行动的民航飞机将不会前往喀布尔，而是用于从中转地运送撤离人员至别处。此举将提升撤离人员的流转能力，使军用运输机专注于执行进出喀布尔机场的撤离行动。

美国总统拜登当天下午在白宫就撤离行动发表讲话。他说，美军在过去一天从阿富汗撤出约3900人，自14日以来共有近2.8万人乘坐美国和盟友国家的飞机撤离。政府和军方正就是否将美军部署延长至8月31日后进行讨论。

拜登还说，美方正在执行将在阿富汗美国公民转移至安全地带和机场区域的计划，并已有所扩展机场周围的通道和安全区。但他指出现场安全环境不断变化，包括“伊斯兰国”阿富汗分支在内的恐怖组织可能会利用现场混乱而袭击美军和平民，美方正时刻保持警惕。

据美国防部信息，民用航空预备队是一项旨在提升美方空运能力的国家应急准备机制，也是美军运输司令部满足国家安全利益和应急需求能力的重要组成部分。美军此次动用民用航空预备队是继海湾战争和伊拉克战争后历史上第三次启动该机制。

拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月他又表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。8月15日，塔利班进入并控制喀布尔，宣布“战争结束”。目前，塔利班尚未宣布成立新政府。

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