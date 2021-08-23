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“低碳”为中阿能源合作带来新契机

2021年08月23日10:06 | 来源：新华社
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8月22日，观众在中国-阿拉伯国家博览会清洁能源与新型材料展区参观储能设备模型。新华社记者 王鹏 摄

在宁夏银川举办的第五届中国-阿拉伯国家博览会上，能源合作成为引人注目的亮点。

近年来，中阿能源合作逐步深化，电力、通信和工业园区等领域大项目不断涌现，核能、航天、新能源等领域合作取得突破。如今，中阿能源企业合作的重点也已从传统能源更多转向低碳能源领域。氢能、储能、智能电网等新一代清洁低碳能源技术领域，将成为未来双方合作的新亮点。

8月22日，观众在中国-阿拉伯国家博览会清洁能源与新型材料展区了解国家电力投资集团有限公司的能源项目。新华社记者 冯开华 摄

8月22日，观众在中国-阿拉伯国家博览会清洁能源与新型材料展区了解中国核工业集团有限公司展出的核能项目模型。新华社记者 冯开华 摄

8月22日，观众在中国-阿拉伯国家博览会清洁能源与新型材料展区参观半导体材料展品。新华社记者 王鹏 摄

8月22日，观众在中国-阿拉伯国家博览会清洁能源与新型材料展区参观储能设备模型。新华社记者 王鹏 摄

8月22日，在中国-阿拉伯国家博览会清洁能源与新型材料展区，参展的大唐集团有限公司代表（中）与企业代表洽谈业务。新华社记者 冯开华 摄

8月22日，参观者在中国-阿拉伯国家博览会清洁能源与新型材料展区了解光伏设备。新华社记者 王鹏 摄

8月22日，观众在中国-阿拉伯国家博览会清洁能源与新型材料展区参观。新华社记者 冯开华 摄

8月22日，工作人员（右）在中国-阿拉伯国家博览会清洁能源与新型材料展区向参观者介绍核能装置模型。新华社记者 王鹏 摄

这是8月22日拍摄的中国-阿拉伯国家博览会清洁能源与新型材料展区。新华社记者 冯开华 摄

8月22日，在中国-阿拉伯国家博览会清洁能源与新型材料展区，参展的大唐集团有限公司代表（中）为观众介绍压缩空气储能系统。新华社记者 冯开华 摄

8月22日，观众在中国-阿拉伯国家博览会清洁能源与新型材料展区了解上海电气公司展出的迪拜太阳能园区四期700MW光热项目模型。新华社记者 冯开华 摄

8月22日，观众在中国-阿拉伯国家博览会清洁能源与新型材料展区参观储能设备模型。新华社记者 王鹏 摄

8月22日，观众在中国-阿拉伯国家博览会清洁能源与新型材料展区了解国家电力投资集团有限公司的能源项目。新华社记者 冯开华 摄

(责编：岳弘彬、郝江震)

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