中新社银川8月21日电 题：中阿共建“一带一路” 彰显命运共同体之内涵

作者 李佩珊 李泽阳

两千多年前，悠悠驼铃响彻丝绸古道，穿越历史连接着世界。而今，“一带一路”倡议为深化中阿全面合作铺就全新大道。

中阿是共建“一带一路”的天然合作伙伴，中国已同19个阿拉伯国家和阿盟签署“一带一路”合作文件。今年上半年，中阿双边贸易额达到1442.7亿美元，中国继续稳居阿拉伯国家最大贸易伙伴地位。在共建“一带一路”过程中，中阿合作愈加彰显命运共同体的深刻内涵。

技术转移构建丝绸之路“科技走廊”

正在此间举行的第五届中国-阿拉伯国家博览会上，第四届中国-阿拉伯国家技术转移与创新合作大会及相关专场对接会成果丰硕。涵盖清洁能源、电子信息、文化旅游、新型材料、现代农业等领域、协议金额逾9亿元(人民币，下同)的42个项目完成签约，包括“一带一路”沿线国家指数知识服务应用系统在内的十项涉及信息技术、现代农业、智能制造、生态环保等领域的技术成果发布，让中阿科技合作融通“一带一路”建设始终。

“中国的科技创新从来都不是封闭式的创新，今后也不会关起门来自己搞。”科技部部长王志刚指出，中国愿同包括阿拉伯国家在内的世界各国开展广泛而深入的国际科技交流合作，共同推动中阿科技合作走深走实，携手应对人类社会面临的全球性问题挑战。

目前，中阿技术转移中心已在阿曼等8个国家落地分中心，形成了链接近5000家中外成员的技术转移协作网络。这条“科技走廊”，也让中国的防沙治沙、滴水灌溉等诸多成果助力当地发展。

科技实现农业发展与现代化

近年来，宁夏借助“一带一路”建设和中阿博览会平台，与阿拉伯国家及“一带一路”沿线国家和地区开展了农业技术、装备展示、人员培训、农产品贸易等方面的全方位合作。

阿拉伯国家尤其是中东国家，同宁夏的地理位置、气候环境有些相似，他们对节水技术的需求非常强烈。此次中阿博览会发布的“关于建立旱区农业节水联合实验室项目”位列科技合作项目之首，也让许多与会嘉宾无比憧憬。随后，宁夏大学和埃及国家农业研究中心园艺研究所将建立旱区农业节水联合实验室，促进农业高质量发展。

约旦驻华大使胡萨姆·侯赛尼也在线上致辞中表示，欢迎中国在约旦设立农业技术研究和转让中心，期待约中在农业领域建立更多合作。

中阿携手构建合作新格局

第五届中阿博览会以“深化经贸合作、共建‘一带一路’”为主题，进一步凸显了经贸合作的重要地位，也彰显中阿经贸合作必将走上全新道路。

此次中阿博览会上发布的《中国与阿拉伯国家经贸合作发展报告2021》中提到，阿拉伯地区能源格局的转型，将为中国具有比较优势的可再生能源、电力电网和电动汽车等产业合作开创巨大市场空间。

在本届博览会上，多位专家学者深入探讨在碳达峰、碳中和的背景下中阿合作面临的机遇，携手深化中阿能源发展。

阿联酋阿布扎比能源局局长阿维达·穆尔希德·阿里·穆尔希德·马拉尔说：“我们不断创新方式来实现经济多元化和气候目标，在这方面中国一直是值得信赖的战略合作伙伴。”

中国进出口银行副行长孙平表示支持共建绿色“一带一路”。“中阿合作项目实施方要采取有效措施节约资源、重视环境保护、履行社会责任。中阿合作要严格遵循绿色金融标准的指导和约束，将绿色发展理念融入中长期发展战略，将绿色信贷标准嵌入信贷业务全流程，不断丰富完善绿色金融产品和服务。”

“大会是一个探讨和交流经验的平台，是围绕科技创新设立新项目、开启新计划、提出新倡议的窗口。”阿拉伯国家联盟社会事务助理秘书长海法·阿布·加扎利表示，期待双方加强在纳米技术、生物技术、可再生能源等领域的技术转移合作。

277个签约成果、1566.7亿元计划投资和贸易总额……面对愈发严重的全球挑战，中阿合作并没有按下“暂停键”，而展现出强大韧性和旺盛活力。正如中东“一带一路”研究中心主任瓦尔·亚森所言，在携手打造面向新时代的中阿命运共同体的道路上，第五届中阿博览会将成为振兴中阿和世界经济的重要机遇之一。

(责编：岳弘彬、郝江震)