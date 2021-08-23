【关注第五届中阿博览会】

本报银川8月22日电（记者王建宏、张文攀、方莉、蔺紫鸥）22日，第五届中国-阿拉伯国家博览会举行成果发布会。本届中阿博览会举办了开幕大会暨工商峰会和8项会议论坛、6项展览展示活动，以及主宾国摩洛哥、阿联酋，主题省（市）河南、重庆系列活动，无论嘉宾规格、经贸合作、展览展示，还是办会模式、服务保障等都有很大创新，取得丰硕成果，进一步激发了中阿合作新潜力、开辟了中阿合作新空间。

宁夏回族自治区党委常委、常务副主席赵永清在成果发布会上表示，党中央、国务院高度重视第五届中阿博览会，习近平主席发来贺信，为深化中阿合作、共建“一带一路”锚定了战略定位，指明了发展方向，提供了根本遵循，展现了中国同阿拉伯国家共谋合作、共促发展，高质量共建“一带一路”，携手打造面向新时代的中阿命运共同体的坚定决心，在“一带一路”沿线和阿拉伯国家产生了巨大反响。阿联酋、摩洛哥等国家元首，政商界、学界知名人士给予高度评价和积极回应，表达了借助中阿博览会平台积极参与“一带一路”建设和双向经贸合作的强烈意愿，表明了中阿携手抗疫、患难与共，共同反对把疫情政治化的鲜明态度。

第五届中阿博览会坚持守正创新理念，在活动设计上，采用“1+9”会议论坛活动模式，延续举办“一带一路”投资促进大会等机制性活动基础上，结合中阿所需、宁夏所能，创新设立了中阿能源合作高峰论坛、水资源论坛、清洁能源新型材料展、数字经济展、跨境电商展等活动，有效搭建了各类企业参与“一带一路”投资合作的桥梁。办会方式上，适应疫情防控的需要，创新采用“线上线下相结合，以线上为主”方式，通过云端参会、线上洽谈、云端签约等方式，共有1000多万线上观众和专业采购商访问洽谈、协商采购，有效扩大了大会参与度，极大提升了博览会平台的影响力和吸引力。办会机制上，顺应摩洛哥、阿联酋等国家进一步加强与我国经贸合作的需求，首次设置了双主宾国；致力于进一步拓展区域合作的深度和广度，首次建立了河南、重庆双主题省（市）机制。

本届博览会共签约成果277个，计划投资和贸易总额1566.7亿元。其中投资类项目199个，投资额1539.2亿元；贸易类项目24个，贸易额27.5亿元；发布政策报告、签署备忘录协议54个。签约成果呈现出服务共建“一带一路”的成效进一步凸显、服务各省（市）拓展经贸合作的质量进一步提升、服务宁夏经济高质量发展作用进一步显现等特点。

博览会严格落实精简展览规模的要求，本着“好中选优、精益求精”的原则，共有239家企业精心设计布置了数字经济、跨境电商、清洁能源、新型材料、绿色食品、医疗康养等1.2万平方米的线下展区。同时在线上设置了综合商品展，上线企业1000余家，在线洽谈1000多场次，总访问量突破1000万人次，其中海外线上观展12万人次。

博览会期间，140多家中外媒体500多名记者通过“线上+线下”方式参与博览会采访报道。截至8月21日，第五届中阿博览会相关内容在全网传播共有36185条，点击量为18.2亿人次。

(责编：岳弘彬、郝江震)