人民网堪培拉8月23日电 （记者陈效卫）8月21日，澳大利亚多地爆发了反新冠封锁示威活动，再次上演了“政府抗疫、民众抗议”的一幕。澳大利亚自去年3月20日全面封国、采取严防死守策略以来，民众抗议“封国”的活动一直未断。据《澳大利亚人》8月22日报道，此次仅在澳第二大城市墨尔本，就有4000多人参与了“自由”抗议示威。警方当日拘捕了218人，开出236张罚单，每名被捕人员需缴纳罚金5452澳元（约合人民币2.5万元）。

此次由德尔塔变异毒株引发的疫情比前两波更为严重，新州沦为疫情重灾区。为此，早在6月下旬，作为澳最大城市的新州州府悉尼即进入了封锁状态。8月20日，新州宣布悉尼自8月23日开始将宵禁延长至9月中旬，引发了民众不满。次日，大批悉尼民众走上街头进行“自由”抗议。他们举着反对新冠政策的标语，高呼口号，个别示威者甚至燃放燃烧瓶，并与警察发生肢体冲突。为将示威者驱散并赶出市区，新州警方向人群发射了胡椒球弹，使用了油性辣椒素泡沫。此外，当天在西澳州州府珀斯和昆州州府布里斯班，分别也有1000多人和2000多人参加了反“封城”抗议。

新州警务部长埃利奥特认为，虽然有一些和平的抗议者参加，但大多数人是抱着暴力的想法来的。为此，新州派遣1400名警察在城市和周边地区设立了检查站，先后拦截了38000多辆汽车。

此次示威活动中绝大部分抗议者都未按要求戴口罩，很可能会导致疫情加剧，封锁时间延长。示威活动造成疫情相对较轻的维州新增100多个接触地点，超过1.1万名密切接触者正在隔离。

澳大利亚自去年3月20日全面封国以来，交通、旅游、教育等多个行业遭受重创，失业人数大幅增长，抗议者已经多次示威表达不满。8月22日澳大利亚总理莫里森表示，尽管澳采取了严格的封锁措施以控制变种新冠病毒的传播，但全国恢复零病例的可能性非常小。澳政府已多次承诺，在全国疫苗接种率达到70%后将重新开放边境。目前，澳大利亚全国接种率不足25%，离70%还有很长的路要走。

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