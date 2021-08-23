美国驻阿富汗大使馆21日发布安全警告，建议美国公民避免自行前往喀布尔机场。

不愿公开姓名的美国官员说，由于担心极端组织“伊斯兰国”借机发动恐袭，美军正在调整撤离方案。不过，美方说目前并未发生任何袭击。

【美军着急撤人】

美国使馆说，由于喀布尔机场门外存在潜在安全威胁，建议美国公民避免前往机场、避开机场门口，“除非收到美国政府代表的单独指示”。

法新社20日援引美国官员的话报道，美军动用了3架军用直升机，从机场外接走169名美国公民。

一名不愿公开姓名的美国官员告诉美联社，等待撤离的美国公民将收到特别指示，在规定地点集合后由美军接到机场。

美方没有公布滞留阿富汗的美国公民人数。五角大楼发言人约翰·柯比21日说，他不掌握确切数字。据美联社报道，塔利班进入喀布尔前，多达1.5万名美国公民还没撤出。

美军联合参谋部官员汉克·泰勒在国防部记者会上说，喀布尔机场目前还有5800名美军驻守，美军本月15日至21日从机场撤离1.7万人，其中2500人是美国公民。

国务卿安东尼·布林肯说，目前已有13个国家同意“至少临时”接收美军撤出的阿富汗人，另有12个国家同意充当中转国。

喀布尔机场外面眼下人满为患，数万人堵在门外，希望搭上美军的撤离飞机。15日以来，已有至少12人在机场附近死亡。

【塔利班伸橄榄枝】

在机场外维持秩序的塔利班武装人员说，塔利班将尽力改善机场外安全形势，确保撤离通道安全通畅。

俄罗斯驻阿富汗大使德米特里·日尔诺夫说，塔利班请求俄罗斯使馆向阿富汗北部的亲政府武装转达议和意愿。

据阿富汗哈马新闻社21日报道，塔利班高级成员艾哈迈杜拉·瓦西克当天表示，塔利班没有组建临时政府或过渡政府的计划，将直接组建一个能被阿各方接受的包容性政府。

塔利班方面21日披露，塔利班分管政治事务的领导人阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔已经从坎大哈抵达喀布尔，准备与各方人士讨论组建政府事宜。

据悉，塔利班目前只任命了一部分省长和市长。

据阿富汗第一新闻电视台报道，塔利班高级成员哈利勒·拉赫曼·哈卡尼21日与阿富汗伊斯兰党领导人、前总理古勒卜丁·希克马蒂亚尔举行了会谈，但会谈具体内容未公布。（王宏彬）（新华社专特稿）

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