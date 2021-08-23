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奥地利总理：不收阿富汗难民

2021年08月23日08:43 | 来源：新华网
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　　奥地利媒体22日报道，奥总理塞巴斯蒂安·库尔茨明确表示，他任内不会同意奥地利接收更多阿富汗难民。

　　库尔茨接受“普尔斯4”电视频道采访时说：“我明确反对奥地利现在主动接收更多（阿富汗难民），这件事在我任总理期间不会发生。”

　　由于西方干涉等原因，叙利亚、伊拉克、阿富汗、利比亚等国连年战乱，大批难民2015年涌入欧洲。2015年到2016年欧洲难民危机期间，奥地利在欧洲联盟框架内接收的难民人数超过其人口的1%。联合国难民署发布的2020年数据显示，奥地利境内现有4万多名阿富汗难民，在欧洲仅次于德国的14.8万名。

　　库尔茨因此说，在接收阿富汗难民问题上，奥地利已经做出“大得超出比例”的贡献。

　　奥地利奉行中立原则，并非北大西洋公约组织成员。依据北约网站数据，奥地利向阿富汗派出了16名军人，参与向阿富汗安全部队提供培训和咨询的任务。

　　阿富汗塔利班占领喀布尔后，美国及其北约盟友忙于从阿富汗撤出军队、本国公民和部分曾为本国服务、担心“报复”的阿富汗人。美国国务卿安东尼·布林肯先前说，已有13个国家同意“至少暂时”收容撤出的阿富汗人，另外12国同意充当“中转站”。奥地利不在这些国家和地区之中。

　　欧盟内部对于接收新一波阿富汗难民争议颇大。库尔茨2017年就任奥地利总理以来，一直采取保守移民政策。（沈敏）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、崔越)

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